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Krasnodar son idmanını yaptı
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Krasnodar son idmanını yaptı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 turundaki rakibi Kuban Krasnodar, yarın oynanacak olan karşılaşma öncesinde son hazırlığını yaptı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 turundaki rakibi Kuban Krasnodar, yarın oynanacak olan karşılaşma öncesinde son hazırlığını yaptı.
Ülker Stadyumu'nda Teknik Direktör Igor Shalimov'un basın toplantısının ardından başlayan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Rusya'da oynanan maçı 1-0 kazanan Krasnodar, rövanş karşılaşması öncesinde hazırlıklarını tamamladı.
(Bozhan Memiş/İHA)

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