Krasnodar - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi 2. Tur ilk maçında Krasnodar'a konuk oluyor.

KRASNODAR-FENERBAHÇE

STAT: Krasnodar

HAKEM: Ivan Kruzliak

SAAT: 19:00

YAYIN: TRT 1

KRASNODAR: 1 - 0 :FENERBAHÇE

90. dakika: Laborde Hasan Ali'de sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi takım serbest vuruş kullanacak. Karşılaşmanın sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

89. dakika: Gole çok yaklaştık. Gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Alper rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ancak onun vuruşunu kaleci çıkardı.

88. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Ozan savunmanın arkasına koşu yapan Fernandao'yu topla buluşturmak istedi ancak savunma araya girdi. Sonrasında Hasan Ali ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi.

87. dakika: Karşılaşmada son dakikalara girilirken Fenerbahçeli futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

85. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Alper'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı sonrasında Şener'in ortasında savunma bir kez daha başarılı.

84. dakika: Gelişen Krasnodar atağında Laborde ceza sahasında topla buluştuktan sonra arka direğe ortasını yaptı ancak onun ortasınıda top Viktor Claesson'un üzerinden geçti.

83. dakika: Fenerbahçe tehlikeli geldi. Kjaer'in savunmadan gönderdiği pasta Lens kafayla topu ceza sahasındaki Fernandao'yla buluşturdu. Onun vuruşunda top kalecide kaldı.

82. dakika: Pereyra serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sol kanatta topla buluşan Ramirez ortasını yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok.

81. dakika: Yuri Gazinskiy Alper'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi takım tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

80. dakika: Pereyra'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Smolov'un kafa vuruşu direğe çarparak dışarıya gitti.

79. dakika: Gelişen Krasnodar atağında Laborde'nin ceza sahasından yaptığı vuruş Hasan Ali'ye çarparak dışarıya gitti. Ev sahibi takım korner kullanacak.

77. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sol kanattan yaptığı ortada savunma Fernandao'dan önce topu karşıladı.

76. dakika: Krasnodar tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına atılan pasta topu alan Pereyra topu ayağından fazla açınca Volkan kalesini terk ederek topu aldı.

75. dakika: Karşılaşmada son 15 dakikaya girilirken temsilcimizin atacağı bir gol tur için çok büyük avantaj sağlar. Haydi Fenerbahçe

74. dakika: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sol kanattan yaptığı ortada savunma Alper'den önce topu karşıladı.

73. dakika: Krasnodarlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

72. dakika: Fenerbahçe'de Sow ve Emenike çıktı. Ozan ve Fernandao oyuna dahil oldu.

71. dakika: Fenerbahçe'de Ozan ve Fernandao oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

70. dakika: Krasnodar'da Vyacheslav Podberezkin yerini Mauricio Pereyra'ya bıraktı. Kabore Hasan Ali'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Krasnodar serbest vuruş kullanacak.

69. dakika: Hızlı gelişen Krasnodar atağında Ricardo Laborde'nin sağ kanattan yaptığı ortayı Kjaer karşıladı.

68. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Şener'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı.

67. dakika: Lens serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Roman Neustadter ceza sahasındaki Sow'u topla buluşturdu. Sow'un vuruşunda top kaleci Stanislav Kritsyuk'ta kaldı.

66. dakika: Krasnodar'da Wanderson yerini Ricardo Laborde'ye bıraktı. Lens rakiplerinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fenerbahçe orta alandan serbest vuruş kullanacak.

64. dakika: Hasan Ali'ye faul yapan Kaleshin sarı kart gördü.

63. dakika: Lens'in sağ kanattan kullandığı kornerde Emenike'den önce savunma topu karşıladı ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe bir kez daha korner kullanacak.

62. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı ve top dışarıya gitti. Temsilcimiz korner kullanacak.

61. dakika: Gelişen Krasnodar atağında Wanderson ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu farkı şekilde dışarıya gitti.

60. dakika: Krasnodarlı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Ramirez savunmanın arkasına koşu yapan Smolov'u düşündü ancak Volkan kalesini zamanında terk ederek topu aldı.

59. dakika: Fenerbahçe'de bu kez Şener sağ kanattan ortasını yaptı ancak onun ortasını da savunma karşıladı. Kabore'ye faul yapan Roman Neustadter sarı kart gördü. Ev sahibi takım serbest vuruş kullanacak.

58. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Souza'nın sağ kanattan yaptığı orta kaleci Stanislav Kritsyuk'ta kaldı.

57. dakika: Fenerbahçe bu dakikalarda ön alanda baskı yapmaya ve topa daha fazla sahip olmaya başladı.

56. dakika: Gelişen Krasnodar atağında Vyacheslav Podberezkin ceza sahasındaki Smolov'u topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamayınca top dışarıya gitti.

55. dakika: Kabore Lens'in müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi takım orta sahadan serbest vuruş kullanacak. Kabore serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Naldo sol kanatta hareketlenen Ramirez'i topla buluşturmak istedi ancak top dışarıya gitti.

54. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Sow'un sol kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Sonrasında sağ kanada açılan topu alan Mehmet'in ortasında Sow ceza sahasında topa ıska geçti.

53. dakika: İki takım da bu dakikalarda orta alanı çabuk geçmeye başladı.

52. dakika: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Emenike topu sürdükten sonra ceza sahasındaki Lens'i topla buluşturmak istedi ancak Naldo son anda araya girdi ve tehlikeyi önledi.

51. dakika: Vyacheslav Podberezkin'in kullandığı serbest vuruşta Roman Neustadter topu karşıladı.

50. dakika: Wanderson'a faul yapan Hasan Ali sarı kart gördü. Bu kez ev sahibi takım tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

49. dakika: Gelişen Krasnodar atağında Viktor Claesson ceza sahasındaki Smolov'u düşündü ancak Şener araya girdi ve top dışarıya gitti. Ev sahibi takım korner kullanacak. Vyacheslav Podberezkin'nin sol kanattan kullandığı kornerde top kaleci Volkan'da kaldı.

48. dakika: Sow'a faul yapan Kabore sarı kart gördü. Temsilcimiz tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Lens'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı.

47. dakika: İlk yarının genelinde olduğu gibi ikinci yarını başında da top ev sahibi takımın kontrolünde. Ramirez'in sol kanattan yaptığı ortada Kjaer Smolov'dan önce topu karşıladı. Sonrasında Podberezkin şutu üstten dışarıya gitti.

46. dakika: Karşılaşmada ikinci yarı başladı. Haydi Fenerbahçe.

Devre Arası: İlk yarıda uzatma oynanmadı ve ilk yarı sona erdi. Temsilcimiz soyunma odasına 1-0 geride gidiyor.

45. dakika: Krasnodar tehlikeli geldi. Viktor Claesson'un pasıyla ceza sahasında topu alan Smolov'un dönerek yaptığı vuruş üstten dışarıya gitti.

43. dakika: Kjaer serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Lens savunmanın arkasına koşu yapan Emenike'yi topla buluşturmak istedi ancak Naldo araya girdi.

42. dakika: Lens'e faul yapan Podberezkin sarı kart gördü. Fenerbahçe orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

41. dakika: İlk yarıda son 5 dakikaya girilirken temsilcimizin henüz tehlikeli bir atağı yok.

40. dakika: Krasnodar tehlikeli geldi. Gelişen atakta Wanderson savunmanın arkasındaki Smolov'u topla buluşturmak istedi ancak top kalecimiz Volkan'da kaldı.

39. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sağ kanattan yaptığı orta kaleci Stanislav Kritsyuk'ta kaldı. Temsilcimizin neredeyse tüm atakları Şener ve Lens'i oynadığı sağ kanattan gelişiyor.

38. dakika: Krasnodar çok tehlikeli geldi. Ramirez'in sol kanattan ortasında Podberezkin'in ceza sahası içinden yaptığı vuruş kaleci Volkan'da kaldı.

37. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanattan Lens'i ortasında Sow'dan önce savunma topu karşıladı.

36. dakika: Temsilcimiz bu dakikalarda daha fazla ön alana çıkmaya başladı.

35. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topu alan Lens ceza sahasındaki Sow'u topla buluşturmak istedi ancak top Sow'un arkasında kaldı.

34. dakika: Wanderson'un yaptığı pas hatası sonrası bu kez Fenerbahçeli futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

33. dakika: Krasnodarlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

32. dakika: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Lens ceza sahasındaki Alper'i topla buluşturmak istedi ancak Stanislav Kritsyuk kalesini zamanında terk ederek topun Alper'e gelmesine engel oldu.

31. dakika: Kabore serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Fenerbahçe ceza sahası önünde topu alan Wanderson ceza sahasındaki Viktor Claesson'ı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

30. dakika: Topun hakimiyeti bu dakikalarda ev sahibi takımda. Krasnodarlı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor. Charles Kabore Alper'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi takım orta alandan serbest vuruş kullanacak.

28. dakika: Sow Vitali Kaleshin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. Sow serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Mehmet sağ kanatta hareketlenen Lens'i düşündü ancak savunma araya girdi.

27. dakika: Lens yine sağ kanattan ortasını yaptı ancak bu kez ortası kaleci Stanislav Kritsyuk'da kaldı.

26. dakika: Temsilcimiz tehlikeli geldi. Şener'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lens'in ortasını savunma karşıladı.

25. dakika: Hızlı gelişen Fenerbaçe atağında sağ kanatta topla buluşan Alper savunmanın arkasına koşu yapan Lens'i topla buluşturmak istedi ancak Stanislav Kritsyuk kalesini zamanında terk ederek topu aldı.

23. dakika: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topu alan Şener önünde hareketlenen Alper'i düşündü ancak Ramirez zamanında araya girerek topun Alper'e gelmesine engel oldu.

22. dakika: Oyunun hakimiyeti bu dakikalarda tamamen Krasnodar'a geçti.

21. dakika: Gelişen Krasnodar atağında Yuri Gazinskiy'in sağ kanattan ortasında Viktor Claesson hava topuna çıkarken Şener'e faul yaptı.

20. dakika: Krasnodarlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

19. dakika: Lens sağ kanatta topla buluştuktan sonra ilk rakibinden sıyrıldı ve ceza sahasındaki Alper'i düşündü ancak savunma zamanında araya girdi.

18. dakika: Gelişen Krasnodar atağında Ramirez sol kanattan orta yapmak isterken Alper araya girdi ve ona orta yapma şansı vermedi.

17. dakika: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet önündeki Emenike'yi topla buluşturdu. Sonrasında Emenike tekrar Mehmet'i topla buluşturmak istedi ancak savunma araya girdi.

16. dakika: Topla oynama oranları: Krasnodar %59 Fenerbahçe %41

15. dakika: Kjaer serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Şener ilerde hareketlenen Emenike'yi topla buluşturmak istedi ancak Naldo zamanında araya girerek topun Emenike'ye gelmesine engel oldu.

14. dakika: Alper Viktor Claesson'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

13. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan Sow ceza sahasında hareketlenen Sow'u topla buluşturdu ancak pozisyon ofsayt.

12. dakika: Temsilcimiz bu dakikalarda top yapmakta zorlanıyor. Krasnodarlı futbolcular ön alanda pres yapıp topu kazanarak tehlikeli olmaya çalışıyor.

11. dakika: Şener sağ kanatta topu aldıktan sonra önünde hareketlenen Lens'i topla buluşturmak istedi ancak savunma araya girdi.

10. dakika: Krasnodar bu dakikalarda tehlikeli gelmeye başladı.

9. dakika: Gelişen Krasnodar atağında Fedor Smolov ceza sahasına hareketlenen Wanderson'u topla buluşturmak istedi ancak Volkan kalesini terk ederek topu aldı.

8. dakika: Roman Neustadter, sol kanatta hareketlenen Sow'u topla buluşturdu ancak pozisyon ofsayt.

7. dakika: Wanderson'un kullandığı serbest vuruş sonrası hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sağ kanattan ortasını savunma karşıladı.

6. dakika: Wanderson sağ kanattan hareketlenmek isterken Hasan Ali'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi takım serbest vuruş kullanacak.

5. dakika: Fenerbahçe oyuna yeniden başladı.

4. dakika: GOL! Maalesf top ağlarımızda. Gelişen Krasnodar atağında Wanderson'un ceza sahası içinden yaptığı ortada Viktor Claesson kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

3. dakika: Ramirez serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra bu kez Krasnodarlı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

2. dakika: Fenerbahçeli futbolcular ilk dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor. Emenike'nin kaptırdığı top sonrası topu alan Ramirez Şener'in müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi takım serbest vuruş kullanacak.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Başarılar Fenerbahçe

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor.