Kraliyet konvoyunda kaza

Kraliyet ailesine eskortluk yapan motosikletli kaza yaptı.

Kraliyet ailesine eskortluk yapan motosikletli kaza yaptı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Kraliyet ailesine ait konvoya eskortluk yapan bir motosikletli, aracın kontrolünü kaybedince kaza yaptı. Motosikletten yola fırlayan sürücü, kazayı yara almadan atlattı. O anlar konvoyun geçişini görüntüleyen bir kişi tarafından da kaydedildi.

