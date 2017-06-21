Kraliçe'nin eşi hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Philip Mountbatten hastaneye kaldırıldı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Philip Mountbatten hastaneye kaldırıldı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip Mountbatten'in dün gece hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, Prens Philip'in önceden var olan bir durumdan kaynaklanan enfeksiyon nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.

