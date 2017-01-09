Binlerce memur adayının merakla beklediği KPSS tercih sonuçları açıklandı. Tercih yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin web sitesinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

KPSS-2016/2 Kamu Personel Seçme Sınav'nın tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada Tercih Kılavuzu'nda yer alan bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarıyla ilgili yapılan 2. yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu.

Adaylar, tercih sonrası yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin web sitesinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

KPSS'DE İSTATİSTİKİ BİLGİLER

KPSS 2016/2 tercih sonuçlarının ardından yayımlanan istatistiklere göre, sınava 1 milyon 862 bin kişi tercihini gerçekleştirdi. Toplam 2 bin 51 kişilik kadrodan Lisans mezunlarına ayrılan bin 148 kişilik sayı, 257 bin 431 aday arasında tercihe açıldı. 752 kontenjana sahip olan Ön Lisans mezunları, 555 bin 856 kadroyu bölüştü. 1 milyon 49 bin kişi ile en çok tercih yapan ortaöğretim adayları, kendilerine ayrılan 151 kişilik kadro için mücadele verdi. Sayısal bilgilere göre, kadroların tamamı doldu ve boş kontenjan kalmadı.