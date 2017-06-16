KPSS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM, 21 Mayıs 2017 tarihinde uygulanan 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 27-28 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşen 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sınav sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "27-28 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, KPSS Alan Sınavları 2. Oturumunda yer alan İktisat testindeki 16. 40. ve 27. soruların iptal edilmesine karar verilmiş olup iptal edilen sorular, değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

Sınav sonuç belgesinin basılmayacağı ve adaylara gönderilmeyeceği belirtilen açıklamada, adayların sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet adresinden (https://sonuc.osym.gov.tr) T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekleri kaydedildi.

