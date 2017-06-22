KPSS savcısını tehdit eden Nuri Öztürk'ün cezası belli oldu

Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ı KPSS'de usulsüzlük soruşturmalarını yürüttüğü sırada tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık Nuri Öztürk'e 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ı KPSS'de usulsüzlük soruşturmalarını yürüttüğü sırada tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık Nuri Öztürk'e 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan KPSS'de usulsüzlük soruşturmalarını bir dönem yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ı tehdit eden Nuri Öztürk hakkında açılan dava sonuçlandı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada mahkeme heyeti Öztürk'e, "terör örgütü üyesi olmak", "şantaj", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçlarından 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Soruşturma sırasında savcı Erkman, makam odasında çalıştığı sırada kimliği belli olmayan bir kişi tarafından aranarak tehdit edilmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Etimesgut Ortaokulunda rehber öğretmeni ve KPSS soruşturması şüphelisi olan Kevser T.'nin kardeşi Nuri Öztürk tutuklanmıştı.

(Abdullah Sarıca/İHA)