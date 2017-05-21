KPSS GK-GY başladı

KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumu saat 10.00'da başladı.

KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumu saat 10.00'da başladı.

Bugün binlerce aday KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarında ter dökecek. Saat 10.00'da başlayan Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumu 130 dakika sürecek. Öğleden sonra da KPSS Eğitim Bilimleri oturumu yapılacak. Eğitim Bilimleri oturumu 14.30'da başlayacak ve 100 dakika sürecek.

KPSS alan sınavları ise 27 ve 28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılacak.



ÖSYM UYARMIŞTI

ÖSYM, sınava 15 dakika kala kapıları kapatıp kimseyi almayacak. Adayların mağdur olmaması için sınavdan 15 dakika önce sınav salonlarına girmiş olmaları gerekiyor.

