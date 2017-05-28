KPSS'de son oturum başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 3'üncü ve son oturumu başladı. Dün ÖSYM tarafından yapılan uyarının ardından adayların sınava zamanında geldikleri gözlendi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 3'üncü ve son oturumu başladı. Dün ÖSYM tarafından yapılan uyarının ardından adayların sınava zamanında geldikleri gözlendi.

2017-KPSS alan sınavlarının birinci oturumu cumartesi günü (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) saat 10.00'da, ikinci oturumu ise (Hukuk, İktisat, Maliye) saat 14.30'da gerçekleştirilmişti. Alan sınavına giren adaylar, üçüncü oturuma ise (İşletme, Muhasebe, İstatistik) bugün saat 10.00'da girdi. Antalya'da sınav öncesi kapılarda görevli polisler, güvenlik kamerası ve elektronik saat eşliğinde adayların üzerlerini arayıp, giriş belgelerini kontrol etti. Sınav kuralları dışında üzerlerinde malzeme getirenler, eşyalarını cam kenarlarına ve kaldırıma bırakmak zorunda kaldı. Bazı adaylar son saniyelerde koşa koşa sınava yetişti. İçeriye girişlere 5 dakika kala görevli polisler kapı önünde öğrencilere acilen içeriye girmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Görevli polisler saat 09.45'de kapıyı kapatırken, sonradan gelen öğrencileri içeriye almadı. Öte yandan, ÖSYM tarafından yapılan yazılı uyarının ardından adayların sınava zamanında geldikleri gözlendi.

(Adem Akalan / İHA)