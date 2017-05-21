KPSS adaylarının 09.45 isyanı

ÖSYM'nin KPSS A Grubu Öğretmenlik ve Alan Bilgisi Sınavı öncesi saat 09.45 ve 14.15'dan sonra sınav yerlerime giriş yapılamayacağı uyarısına rağmen adaylar sınava geç kalınca yine benzer manzaralar yaşandı.

ÖSYM'nin KPSS A Grubu Öğretmenlik ve Alan Bilgisi Sınavı öncesi saat 09.45 ve 14.15'dan sonra sınav yerlerime giriş yapılamayacağı uyarısına rağmen adaylar sınava geç kalınca yine benzer manzaralar yaşandı.

KPSS A Grubu Öğretmenlik ve Alan Bilgisi Sınavı 1. hafta oturumu başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gümüşsuyu Kampüsü'ndeki fakültelerde sınava girecek olan adaylar, nüfus cüzdanları ve sınava giriş belgeleriyle fakülteye alındı. Saat 09.45'e kadar gelen adaylar üst aramaları yapılarak sınava girecekleri salonlara alındı. Saatin 09.45'e yaklaşmasıyla birlikte adaylar koşarak fakülteye girmeye çalıştı. Kapıların kapanmasına son 30 saniye kala bir adayın rahat şekilde yürüyerek fakülteye gelmesi gülüşmelere neden oldu. ÖSYM'nin mağduriyetlerin yaşanmaması için sınav salonuna son girişlerin sabahki oturumda saat 09.45, öğlenki oturum için 14.15 olduğu uyarısına rağmen yine sınava geç kalanlar oldu. Kapıların kapanmasının ardından ilk olarak bir kadın aday koşarak fakülteye geldi. İçeriye girmek için camı tıklayan aday, kapının kapatılması nedeniyle geri döndü. Kadın adayın ardından erkek bir aday, son girişlerin saat 10.00'da olduğunu belirterek içeriye girmek istedi. Görevlilere dakikalarca dil döken aday, sınava giriş belgesinde saat 09.45 ibaresini görünce okuldan ayrıldı.

(Doğan Can Cesur / İHA)