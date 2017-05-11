Kozmetik ürünleri deposunda patlama: 5 yaralı

Adana'da kozmetik ürünlerinin bulunduğu bir depoda deodorant ve parfümlerin gaz sıkışmasından dolayı meydana gelen patlamada, 5 kişi yaralandı.
Adana'da kozmetik ürünlerinin bulunduğu bir depoda deodorant ve parfümlerin gaz sıkışmasından dolayı meydana gelen patlamada, 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Pazarlar Caddesi'nde bulunan bir kolonya firmasının deposunda deodorant ve parfümlerin gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ise yangın çıktı. Çıkan yangında çalışanlardan İlhan Öztürk, İmran Çullu, Faruk Erol, Albek Yıldar ve Bersi Yıldar yaralandı. Bu arada iş yeri sahipleri itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Hastanedeki tedavisi devam eden yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. (Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya/İHA)
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