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Kozmetik sektörüne atılıyor
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Kozmetik sektörüne atılıyor

İnternet fenomeni DJ Kerimcan Durmaz, sahne aldığı Bodrum'da yoğun ilgi gördü. Amerika'dan yeni bir proje ile dönen Kerim Can Durmaz, kozmetik sektörüne gireceğini açıkladı.

İnternet fenomeni DJ Kerimcan Durmaz, sahne aldığı Bodrum'da yoğun ilgi gördü. Amerika'dan yeni bir proje ile dönen Kerim Can Durmaz, kozmetik sektörüne gireceğini açıkladı.
Bir televizyon programında yayınlanan "İşte Benim Stilim" adlı programda jüri üyeliği yapan Kerimcan Durmaz program final yaptıktan sonra tatile çıkmıştı. Ünlü DJ tatil dönüşü ayağının tozuyla Bodrum'da bir gece kulübünde sahne aldı. Mekanı dolduran hayranlarının yoğun ilgisi altında DJ kabinine geçen Durmaz, performansıyla yerli ve yabancı turistleri coşturdu. Kerimcan Durmaz, DJ kabininde yaptığı danslarla da beğeni topladı. Kerimcan'ın performansına sevenleri çığlıklarla karşılık verdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Durmaz, kulübü dolduran hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

'KERİMCAN DURMAZ' MARKA OLUYOR
Kulüplerde Dj'lik yapan Kerimcan Durmaz İşte Benim Stilim'de jürilik yapmaya başlamıştı. Ünlü isim müzik ve moda sektöründen sonra kozmetik sektörüne de el attı. Mat ruj ve dudak kalemi ile yeni bir sektöre atılan Kerim Can Durmaz'ın ürünleri kendi ismi ile üreteceği öğrenildi.
(Eren Ayhan/İHA)

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