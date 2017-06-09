Kozluk'taki saldırıların bağlantılı olduğu ortaya çıktı

Batman Valiliği, Kozluk ilçe merkezinde bir öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile Bekirhan beldesinde jandarma karakoluna bomba yüklü araçla yapılan saldırıyı aynı teröristlerin yaptığını duyurdu. Valilik, teröristlerden birinin öldürüldüğünü de açıkladı.

Batman Valiliği, Kozluk ilçe merkezinde bir öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile Bekirhan beldesinde jandarma karakoluna bomba yüklü araçla yapılan saldırıyı aynı teröristlerin yaptığını duyurdu. Valilik, teröristlerden birinin öldürüldüğünü de açıkladı.

Batman Valiliği, Kozluk ilçe merkezi ve Bekirhan beldesinde gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kozluk ilçemiz sınırları içerisinde 2 bölücü terör örgütü mensubu tarafından gasp edilen araç Kozluk Belediye Başkanın içinde olmadığı yakınının kullandığı özel aracına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, bu saldırıda bir başka araçta olan 1 öğretmenimiz hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız ise hafif yaralanarak tedavi altına alınmıştır. Olay yerinden kaçan aynı araç Kozluk ilçesi Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçleri tarafından durdurulmaya çalışılmış, araç dur ihtarına uymayarak kendini patlatmış ve olay yerinde bulunan 2 askerimiz ve 1 vatandaşımız yaralanarak tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren 1 terörist ölmüştür. Olayla ilgili olarak geniş çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi.

(Osman Arslan /İHA)