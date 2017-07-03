Köye böyle indiler

Niğde'de yaban domuzu sürüsü gündüz vakti köylere indi.
Niğde'de yaban domuzu sürüsü gündüz vakti köylere indi. Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere köyünde gündüz vakti sürü halinde köye akın eden domuz sürüsü vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Domuz sürüsünü sokak köpekleri kovalarken gören vatandaşlar o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Gündüz vakti domuz sürüsünün köye akın etmesi köylüleri şaşırttı. (Mücahit Bilgi / İHA)
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