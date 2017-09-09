09.09.2017 12:07 Köy okulunda öğretmenlerden hummalı temizlik çalışması

2017-2018 yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında ders zilinin çalmasına kısa bir süre kala okullarda yeni dönem hazırlıkları başlarken, Karabük'ün Cumayanı köyünde aynı binada hizmet veren üç okulun öğretmenleri evlerinden getirdikleri temizlik malzemeleri ile okulu baştan aşağı temizliyorlar. 2017-2018 yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında ders zilinin çalmasına kısa bir süre kala okullarda yeni dönem hazırlıkları başlarken, Karabük'ün Cumayanı köyünde aynı binada hizmet veren üç okulun öğretmenleri evlerinden getirdikleri temizlik malzemeleri ile okulu baştan aşağı temizliyorlar.

Karabük'ün Cumayanı köyünde bulunan 3 katlı okulda görevli öğretmenler, imece usulü ile evden getirdikleri temizlik malzemeleri ile sınıfları baştan aşağıya temizleyerek yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlıyor. İçerisinde İlkokul, İmam Hatip ve Ortaokulun bulunduğu okulda görevli bayan öğretmenler sınıfları tek tek temizlerken, erkek öğretmenler ise bozuk ya da kırılmış olan tuvaletlerde musluk ve lavaboları değiştirdi. Bir bayan öğretmen ise 1.5 yaşındaki bebeğini uyutup diğer meslektaşları ile cam ve sıraları temizledi.

Müzik öğretmeni Esma Paçaman, kendi aralarında konuşurken böyle bir fikrin ortaya çıktığını söyleyerek, "Hülya öğretmenimiz bize öncülük etti ve durumu okul müdürümüze söyleyince hemen işe koyuldu. Herkes kovaları, bezleri ve temizlik malzemelerini evlerinden getirerek işe koyulduk. İnanır mısınız bayramdan daha heyecanlıyım. Sınıfları öğrencilere hazırlıyoruz. Eğitim yuvasına geldiklerinde değişiklik görmelerini istiyoruz. Hem çocuklar adına hem de kendi adımıza şimdiden çok heyecanlıyız" dedi.



"BİR AVUÇ GÜZEL İNSANLARIN OLUŞTURDUĞU ENERJİ"

Eline hortum alarak sınıfları ve koridorları su ile yıkayarak öğretmenlere destek veren Okul Müdürü Osman Doğan ise, kendisinin de okula 2 ay önce atandığını söyledi. Okulda görevli bir bayan öğretmenin "okulun temizliğine katkı sağlamak istiyoruz" teklifi ile kendisine gelindiğini kaydeden Doğan, "Kendi aramızda ufak bir toplantı yaparak kısa bir sürede çok güzel bir enerji ortaya çıktı. Bir avuç güzel insan diyorum ben onlara, gencecik fidan öğretmenler. Okulumuzu 2017-2018 eğitim-öğretime kendi ellerimizle hazırlıyoruz. Cumayanı köyümüz merkeze 20 kilometre dışarıda olup, kendine mahsus özel sorunları ile beraber okulumuza da bunların bir kısmı yansıyor. Biz bunları öğretmenlerimizle temizlik noktasında elbirliği ile başladık. Hatta öğretmenlerimiz temizlik malzemelerini kendi evlerinden getirdiler. Okulumuzda bu enerjiyi fark eden köylülerimiz de bizlere yardımcı olup ortaya güzel bir farkındalık çıktı. Bu inanıyorum ki önümüzdeki günlerde eğitim-öğretim kalitesi ve çocuklarımıza yansıması da iyi olacak. Okulumuzda yaptığımız bu iş tam bir imece usulü. Bu bizim genlerimizde var. Yeter ki güzel insanlar bir araya gelebilsin. O enerji kendiliğinden ortaya çıkıyor. Öğretmen arkadaşlarımızdan böyle bir teklif geldiğinde benim için farklı bir kazanım ve duygu oldu" diye konuştu. Yasin Erdem

KARABÜK - 2017-2018 yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında ders zilinin çalmasına kısa bir süre kala okullarda yeni dönem hazırlıkları başlarken, Karabük'ün Cumayanı köyünde aynı binada hizmet veren üç okulun öğretmenleri evlerinden getirdikleri temizlik malzemeleri ile okulu baştan aşağı temizliyorlar.

Karabük'ün Cumayanı köyünde bulunan 3 katlı okulda görevli öğretmenler, imece usulü ile evden getirdikleri temizlik malzemeleri ile sınıfları baştan aşağıya temizleyerek yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlıyor. İçerisinde İlkokul, İmam Hatip ve Ortaokulun bulunduğu okulda görevli bayan öğretmenler sınıfları tek tek temizlerken, erkek öğretmenler ise bozuk ya da kırılmış olan tuvaletlerde musluk ve lavaboları değiştirdi. Bir bayan öğretmen ise 1.5 yaşındaki bebeğini uyutup diğer meslektaşları ile cam ve sıraları temizledi.

Müzik öğretmeni Esma Paçaman, kendi aralarında konuşurken böyle bir fikrin ortaya çıktığını söyleyerek, "Hülya öğretmenimiz bize öncülük etti ve durumu okul müdürümüze söyleyince hemen işe koyuldu. Herkes kovaları, bezleri ve temizlik malzemelerini evlerinden getirerek işe koyulduk. İnanır mısınız bayramdan daha heyecanlıyım. Sınıfları öğrencilere hazırlıyoruz. Eğitim yuvasına geldiklerinde değişiklik görmelerini istiyoruz. Hem çocuklar adına hem de kendi adımıza şimdiden çok heyecanlıyız" dedi.



"BİR AVUÇ GÜZEL İNSANLARIN OLUŞTURDUĞU ENERJİ"

Eline hortum alarak sınıfları ve koridorları su ile yıkayarak öğretmenlere destek veren Okul Müdürü Osman Doğan ise, kendisinin de okula 2 ay önce atandığını söyledi. Okulda görevli bir bayan öğretmenin "okulun temizliğine katkı sağlamak istiyoruz" teklifi ile kendisine gelindiğini kaydeden Doğan, "Kendi aramızda ufak bir toplantı yaparak kısa bir sürede çok güzel bir enerji ortaya çıktı. Bir avuç güzel insan diyorum ben onlara, gencecik fidan öğretmenler. Okulumuzu 2017-2018 eğitim-öğretime kendi ellerimizle hazırlıyoruz. Cumayanı köyümüz merkeze 20 kilometre dışarıda olup, kendine mahsus özel sorunları ile beraber okulumuza da bunların bir kısmı yansıyor. Biz bunları öğretmenlerimizle temizlik noktasında elbirliği ile başladık. Hatta öğretmenlerimiz temizlik malzemelerini kendi evlerinden getirdiler. Okulumuzda bu enerjiyi fark eden köylülerimiz de bizlere yardımcı olup ortaya güzel bir farkındalık çıktı. Bu inanıyorum ki önümüzdeki günlerde eğitim-öğretim kalitesi ve çocuklarımıza yansıması da iyi olacak. Okulumuzda yaptığımız bu iş tam bir imece usulü. Bu bizim genlerimizde var. Yeter ki güzel insanlar bir araya gelebilsin. O enerji kendiliğinden ortaya çıkıyor. Öğretmen arkadaşlarımızdan böyle bir teklif geldiğinde benim için farklı bir kazanım ve duygu oldu" diye konuştu.

(Yasin Erdem/İHA)

