Köy evinden cephanelik çıktı

Bolu'nun Gerede ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri köy evine baskın yaptı. Ev ve bir araçta yapılan aramada çok sayıda silah ile tüfek ele geçirildi.
Bolu'nun Gerede ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri köy evine baskın yaptı. Ev ve bir araçta yapılan aramada çok sayıda silah ile tüfek ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılıktan aldığı izin ile Salur Köyünde M.K.'yı takibe aldı. Zanlının silahları piyasaya süreceğini öğrenen ekipler, köy evine baskın yaptı. M.K.'ya ait araçta ve evde yapılan amada 40 adet tüfek, 64 adet çeşitli marka silah, bıçak ve kılıçlar piyasaya sürmek istenirken başarılı operasyon ile yakalandı. Olay yerinde ekiplerin araması devam ediyor.
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