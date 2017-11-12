12.11.2017 13:38 Kovaya koydukları közler az daha öldürüyordu

Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saat 23.50 sıralarında Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Yusufkuyu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre nar ekşisi yaptıkları ateşin közlerini kovanın içine koyarak evin içerisine götürüp ısınmaya çalışan 4 kişilik aile, karbonmonoksit gazından zehirlendi. Uyudukları sırada gazdan etkilenerek uyanan 3'ü çocuk 4 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çocuk hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Şinasi İnan / İHA)

