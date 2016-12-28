28.12.2016 11:39 Kovalamaca sonucu durdurulan minibüste çalıntı 47 küçükbaş hayvan bulundu

Mersin'de jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu durdurulan minibüste çalıntı 47 küçükbaş hayvan bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Mersin'de jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu durdurulan minibüste çalıntı 47 küçükbaş hayvan bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde hayvan hırsızlıklarına karşı çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda M.S.D., M.B., M.Ş.E. ve M.A. isimli şahısların Adana-Erdemli otoyolu üzerinde Şahintepesi mevkiinde hayvan hırsızlığı yapacakları tespit edildi. Ayrıca şahısların 33 DSJ 48 plakalı aracı kullandıkları da belirlenerek, fiziki takip başlatıldı. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bilgilendirilerek, muhtemel yol güzergahlarında yol kontrol ve arama noktaları kuruldu. Şahıslar hayvanları belirlenen araca bindirdikten sonra bir süre takip edildi, ardından serbest bölge bağlantı yolu çıkışında ekipler tarafından 'dur' ihtarı yapıldı. Ancak bu ihtara uymayarak yoluna devam eden araçtakiler, güvenlik güçleri tarafından bir süre kovalandı. Yapılan 'dur' uyarılarına cevap vermeyen araç, lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Aracın durduğu sırada şüphelilerden M.A. isimli şahıs yol kenarında bulunan bariyerlerden atlayarak limon bahçesine kaçarken, yapılan aramalarda şahıs bulunamadı.



Araçta yapılan aramada ise 45'i canlı, 2'si ölü olmak üzere 47 çalıntı küçükbaş hayvan ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, bir kişinin ise aramasına devam ediliyor.

