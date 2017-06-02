Kovalamaca kazayla son buldu

Araçla kaçan cinayet şüphelisi elektrik direğine çarpınca yakayı ele verdi.
Araçla kaçan cinayet şüphelisi elektrik direğine çarpınca yakayı ele verdi. Amerika'nın Oklahoma eyaletinde polis, cinayet şüphelisinin peşine düştü. Otomobille kaçan şahıs, virajı alamayınca elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği yerinden sökülürken araç ise yan yattı. Polisler, kaza yapan şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
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