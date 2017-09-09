09.09.2017 11:29 Kovalamaca böyle sona erdi

Polisten kaçan şüphelinin nafile çabası böyle sona erdi. Polisten kaçan şüphelinin nafile çabası böyle sona erdi.

Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Detroit şehrinden. Bir cinayet şüphelisi, aracıyla peşindeki polislerden kaçıyor. Lastiği patlayan adan bu kez yaya olarak kaçmaya çalışıyor. Ancak bu kovalamaca da uzun sürmüyor. Etrafı sarılan şüpheli, son çare olarak kendisine çarpmamak için duran bir aracın üzerine çıkıyor.Kovalamaca bir polisin şahsı aracın üzerinden itmesiyle sona ererken o anlar polis helikopterinin kamerasına yansıyor.



