Kötü kotu polisi alarma geçirdi: Bu kimsenin aklına gelmezdi

Gaziantep'te, bir evden yayılan kötü kokular vatandaşların ihbarı üzerine polisi alarma geçirdi. Kokunun salona bırakılan karışık sebze torbasından geldiği belirlendi.

Gaziantep'te, bir evden yayılan kötü kokular vatandaşların ihbarı üzerine polisi alarma geçirdi. Kokunun salona bırakılan karışık sebze torbasından geldiği belirlendi.

Şehitkamil ilçesine bağlı Beykent, Çamlıtepe Mahallesi 1+1 konutlardaki CY/A 7 bloktaki Ahmet Kök'ün yalnız yaşadığı öğrenilen evden gelen kötü kokular üzerine bina sakinlerince 155 polis ekiplerine ihbar edildi. Yapılan ihbar üzerine binaya gelen polis ekipleri, kapıyı uzun süre çalmasına rağmen açan olmayınca vatandaşlar daha da tedirgin olurdu. Polis ekiplerince de çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak çilingir istedi. Eve kimseyi yaklaştırmayan polis, çağrılan çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Kokunun sebebini öğrenmek için evi didik didik arayan polis, kokunun salona bırakılan karışık sebze torbasından geldiği belirlendi. Bina sakinleri evde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmaması üzerine rahat bir nefes alırken, evden gelen kötü kokular binanın dışından bile hissedildi.

Bina sakinleri, evde Ahmet Kök adında bir kişinin oturduğunu ancak bir haftaya yakın zaman sürecinde görmediklerini belirtti.

(Mehmet Bulut /İHA)