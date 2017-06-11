Kosova-Türkiye maçı CANLI YAYIN

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Kosova ile karşılaşıyor.

KOSOVA - TÜRKİYE

STAT: Loro Borici (İşkodra / Arnavutluk)

HAKEMLER: Miroslav Zelinka

SAAT: 21.45

YAYIN: TV8

KOSOVA: 1 - 3 :TÜRKİYE

67. dakika: Bernard Berisha hakeme itirazları yüzünden sarı kart gördü.

66. dakika: Bu dakikalarda Kosova'nın atakları sıklaştı. Milli Takım defansta başarılı

65. dakika: Kornerde kafayı yine vurdular. Bu sefer Mehmet Topal'ın sırtından döndü.

64. dakika: Sol taraftan açılan ortada Donis Avdijaj'dan önce Hasan Ali hamlede bulundu ve topu kornere çeldi.

63. dakika: Milli Takım'da Ozan Tufan atağa çıkarken top kaybı yaşadı. Top şimdi Kosova'da.

62. dakika: Kosova'da penaltı beklentisi! Pozisyona çok yakın olan Çek hakem devam kararı verdi.

61. dakika: Oğuzhan'ın harika ara pasıyla buluşan Burak, topu alır almaz vurdu. Kalecinin de hatası sonucu top ağlarla buluştu ve Milli Takım, 3. gol ile rahat bir nefes aldı.

60. dakika: GOL! Burak Yılmaz'ın golü ile Türkiye 3-1 üstünlüğü yakalıyor.

58. dakika: İki takımdan da çok sayıda top kaybı yaşanıyor.

57. dakika: Milli Takım, bir kez daha Volkan Şen ile atak hazırlığında...

55. dakika: Kosova çok tehlikeli geldi! Mehmet Topal savunmada çok yavaş kaldı ve Berisha'ya topu kaptırdı. Araya son anda giren Oğuzhan başarılı bir hamlede bulundu ve son anda vuruş izni vermedi.

54. dakika: Çok kişiyle atağa katıldık ancak son pas isabetli olamadı! Gökhan, Cengiz ve Volkan Şen, seri paslarla Kosova kalesine geldi ama son anda araya defans girdi ve tehlikeyi önledi.

53. dakika: Volkan Şen defansına yardıma gelerek kritik bir hamlede bulundu. Top şimdi güvenli yerde Milli Takım'da.

52. dakika: Zeneli oyundan çıkan diğer oyuncu olurken Berisha oyuna dahil oluyor.

51. dakika: Ujkani oyundan çıkarken yerine yedek kaleci Nurkovic giriyor.

50. dakika: Ujkani oyuna devam edemeyecek gibi gözüküyor.

49. dakika: Kosova kalecisi Samir Ujkani sakatlık geçiriyor. Ujkani bir anda kendisini yere bıraktı.

48. dakika: Burak Yılmaz faul yaptı. Burak'ın sarı kartı var, dikkatli olması lazım...

47. dakika: İki takım teknik direktörü de ikinci yarıya başlarken oyuncu değişikliğinde bulunmadı.

46. dakika: İkinci yarı başladı! Başarılar Milli Takım

Devre Arası: Ve ilk yarı sona eriyor. Milli Takım, soyunma odasına 2-1 önde giriyor.

45. dakika: Kosova kontra atakta top kaybı yaşadı, ardından faul yaptılar. İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

44. dakika: Selçuk İnan'ın uzun pasında isabet sağlanamadı. Kosova tehlikeli geliyor.

43. dakika: Burak Yılmaz gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Burak, Ukrayna deplasmanında görev yapamayacak.

42. dakika: Burak Yılmaz, sert hareketinin ardından sarı kart gördü.

41. dakika: Volkan Şen tekrar oyuna dahil oldu. Ciddi bir sakatlığı bulunmuyor.

40. dakika: Millilerde Volkan Şen sakatlık geçiriyor. Volkan, hakeme şikayet ediyor. Bu arada sağlık görevlileri sahaya girdi.

39. dakika: Donis Avdijaj müsait bir pozisyonda kafasıyla vuramadı. Topa ancak omzuyla vurabilen futbolcunun şutu çok yavaş gitti ve Volkan Babacan zorlanamadan topun sahibi oldu.

38. dakika: Cengiz Ünder'in sağ kanattan açtığı paralel orta, kaleci Ujkani'de kaldı. Burak Yılmaz biraz daha ileride olabilseydi çok tehlikeli bir pozisyon olabilirdi...

37. dakika: Bu dakikalarda iki takımdan da çok sayıda top kaybı görüyoruz.

36. dakika: Oğuzhan orta sahadaki paslarıyla takımını yöneten isim olarak dikkat çekiyor.

35. dakika: Kosova şimdi sol kanattan atak yapmaya çalışıyor. Aliti topu kontrol etmeye çalışırken kaybetti ve taca çıktı.

34. dakika: Cengiz Ünder sağ kanatta iyi oyunuyla dikkat çekiyor. Millilerin en hareketli futbolcusu olarak göze çarpan Cengiz, iyi oyununu golle de süsledi.

33. dakika: Golden sonra tempo oldukça düştü.

32. dakika: Selçuk İnan'ın kullandığı korner atışında arka direkte çok iyi yükselen Cengiz Ünder kafa vuruşuyla takımımızı tekrar öne geçiren golü attı.

31. dakika: GOL! Türkiye, Cengiz Ünder'in golüyle 2-1 öne geçiyor!

30. dakika: Burak Yılmaz, kontra atakta topla buluştu. Kosova savunmasının hamlesiyle top kornere çıktı

29. dakika: Selçuk'un vuruşu barajdan döndü... Pozisyonun devamında Ozan Tufan faul yaptı.

28. dakika: Selçuk'un vuruşu barajdan döndü... Pozisyonun devamında Ozan Tufan faul yaptı.

27. dakika: Milliler çok kritik bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Topun başında Selçuk İnan var. Nefesler tutuldu, Selçuk'un vuruşu bekleniyor.

26. dakika: Hava topu mücadelelerinde Kosova futbolcularının üstünlüğü göze çarpıyor.

25. dakika: Ev sahibi ekip sağ kanattan serbest vuruş kullanacak. Yine çok kalabalık geldiler.

24. dakika: Kosova golden sonra daha özgüvenli oynamaya başladı. Ev sahibi ekip bir atak daha hazırlığında.

23. dakika: Kosova'nın kullandığı korner atışında Selçuk İnan'ın üzerinden yükselen Rrahmani kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getiren golü attı.

22. dakika: Gol... Rahmani'nin golüyle Kosova beraberlik sayısını yakaladı...

21. dakika: Kosova ilk kez bu kadar tehlikeli geldi.

20. dakika: Kosova şimdi çok adamla atağa çıktı. Gökhan Gönül zamanında hamlede bulundu. Kosova korner kullanacak.

19. dakika: Rahmani, pas hataları ile dikkat çekiyor. Defans futbolcusu maçın başından veri 4. pas hatasını yaptı.

18. dakika: Kosova'nın ilk tehlikesi! Donis Avdijaj ceza sahasına girmeden vurdu, top üst direğin yanından auta çıktı.

17. dakika: Kosova defansında Rrahmani'nin attığı uzun topta Mehmet Topal çok başarılı bir hamlede bulundu ve olası bir tehlikeyi önledi.

16. dakika: Oğuzhan'dan harika pas! Oğuzhan'ın aşırtma pasıyla buluşan Volkan Şen'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

15. dakika: Berisha'nın ceza sahasının dışından vuruşu Çağlar'dan sekti. Kosova'nın ilk şutu 15. dakikada geldi...

14. dakika: Golümüzün asistini yapan Hasan Ali, yine atağa kalktı. Hasan Ali'nin ortası Burak Yılmaz'a gelmeden önce defans tarafından uzaklaştırıldı.

13. dakika: Defansına yardıma gelen Selçuk İnan topu uzaklaştırdı. Kosova yine pas hatasında bulundu. Milliler'in presi Kosova'yı zor durumda bırakıyor.

12. dakika: Ozan Tufan rakibine faul yaptı. Kosova tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

11. dakika: Çağlar Söyüncü'nün uzun pasında isabet sağlanamadı. Top Kosova kalecisi Ujkani'ye kadar gitti.

10. dakika: Ev sahibi ekip, kendi yarı sahalarında paslaşırken topu kaybetti. Hasan Ali taç atışıyla oyunu hareketlendiriyor.

9. dakika: Kosova'nın kullandığı korner atışında defansımız başarılı bir hamleyle topu uzaklaştırdı. Top yine Millilerde

8. dakika: Kosova korner atışı kazandı. Ev sahibi ekip maçın ilk korner atışını kullanıyor.

7. dakika: Hasan Ali'nin sol kanattan açtığı ortada Volkan Şen çok güzel bir kafa vuruşuyla Kosova ağlarını havalandırdı ve Milli Takım'ı 1-0 geçiren golü attı.

6. dakika: GOL! Türkiye, Volkan Şen'in golüyle 1-0 öne geçiyor!

5. dakika: Milli Takım kısa paslarla Kosova sahasına geçiyor. Top uzun süredir bizde.

4. dakika: Maça çok hızlı başladık! Milliler gol için bastırıyor... Kosova tüm hatlarıyla savunmada bekliyor.

3. dakika: Pozisyonun devamında Gökhan Gönül çok güzel bir orta açtı. Burak Yılmaz müsait pozisyonda topa dokunamadı ve mutlak bir golden olduk!

2. dakika: Selçuk İnan'ın sol kanattan açtığı ortayı Kosova savunması uzaklaştırdı.

1. dakika: Ve maç başladı! Başarılar Milli Takım! Kosova maça sert başladı. 1 dakika içinde 2 faul yaptılar.

KOSOVA: Ujkani, Pnishi, Aliti, Vojvoda, Rahmani, Zeneli, Alushi, V. Berisha, Kryeziu, Nuhiu, Avdijaj

TEKNİK DİREKTÖR: Albert Bunjaki

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Çağlar, Mehmet Topal, Hasan Ali, Ozan, Selçuk, Oğuzhan, Cengiz, Volkan Şen, Burak Yılmaz

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim