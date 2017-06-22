Kosova Müftüsü'nden cami ruhsatı verilmemesine eleştiri

Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, 'Vetevendosje' partisinin idaresindeki Priştine Belediyesi'nin 5 yıldan bu yana yeni caminin yapımı için ruhsat vermemesini anlamsız bulduğunu açıkladı.

Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, "Vetevendosje" partisinin idaresindeki Priştine Belediyesi'nin 5 yıldan bu yana yeni caminin yapımı için ruhsat vermemesini anlamsız bulduğunu açıkladı.

"Priştine'de posta binası yanında Merkez Camii'nin yapımı için belediye tarafından ruhsat verilmemesi anlamsızdır. Arazi tahsis edilmiş, inşaat ruhsatı verilmiyor" şeklinde açıklama yapan Müftü Ternava, ruhsat verilmemesi durumunda caminin ruhsatsız inşa edileceğinin altını çizdi.

Müftü Naim Ternava, "Caminin yapımı Türkiye'nin bağışlarıyla gerçekleşecek. Tiran'da inşa edilen cami aynı kaynaktan finanse edilmiştir. En büyük sorun ruhsattır. Belediye, cami projesi konusunda bizlere karışamaz. Cami projesini halk seçmiştir" ifadelerini kullandı.

Priştine'de yapımı planlanan caminin temeli 5 yıl önce, Kosova'nın o dönem Cumhurbaşkanı Atifete Jahjaga'nın katılımıyla gerçekleşmişti. 2012 yılında Priştine'yi kazanan Vetevendosje Hareketi partisinin belediye yetkilileri, cami projesine karşı çıkıyor.

(Ercan Kasap/İHA)