Kosova erken seçim için sandık başında

Kosova'da seçmen erken parlamento seçimleri kapsamında sandık başına gidiyor.

Kosova'da seçmen erken parlamento seçimleri kapsamında sandık başına gidiyor.

Kosova'da,bağımsızlığın ilanı sonrasında 3'üncü parlamento seçimleri düzenleniyor. Kayıtlı 1 milyon 872 bin seçmen, 120 koltuklu Kosova Meclisi'nin yeni milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Yaklaşık bin milletvekilinin adayı yarıştığı seçime, aralarında 2 Türk partisinin de bulunduğu 26 siyasi isim katılıyor. Seçmenler, Kosova'da 889 oy merkezinde kurulan 2 bin 800 sandıkta oy kullanıyor. Kosova'da son bir buçuk yıl içinde yaşanan siyasi krizin aşılması açısından önem verilen seçimler, ülkenin ekonomik kalkınması ile istihdam bakımından da sınav niteliğinde. Seçimler, Avrupa Birliği'nden 100 olmak üzere yerli ve yabancı yaklaşık 30 bin gözlemci tarafından takip ediliyor. Bu sabah yerel saatle 07.00'da başlayan oy verme işlemi bu akşam 19.00'da kapanacak.



ANKETLER NE DİYOR ?

Öte yandan ülke genelinde yapılan son anket sonuçlarına göre, Meclis Başkanı Kadri Veseli'nin liderliğindeki Kosova Demokratik Partisi PDK'nın 2 parti ile oluşturduğu PDK-AAK-Nisma koalisyonun seçimi kazanacağı tahmin ediliyor. Bazı anketlere göre de ana muhalefet partisi Vetvendosje Hareketi'nin 2'inci sıraya yerleşeceği belirtiliyor.

Seçimlerde yarışı kazanacak siyasi parti ise akşam saatlerinde belli olacak. Seçim süresince güvenliği 5 bin polis sağlıyor.

(Ercan Kasap / İHA)