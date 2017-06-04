Kosova'da zirve Türkiye'nin

Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Bölgeler Karate Şampiyonası'nda üç birincilik kupası kazanan Türkiye, bir gümüş, altı bronz toplam 10 madalya ile genel klasmanda zirveye çıktı.

Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Bölgeler Karate Şampiyonası'nda üç birincilik kupası kazanan Türkiye, bir gümüş, altı bronz toplam 10 madalya ile genel klasmanda zirveye çıktı.

Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen 15. Avrupa Bölgeler Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden takımlarımız büyük bir başarıya imza attı. Turnuvada üç Avrupa şampiyonu çıkaran Türkiye, bir gümüş, altı da bronz madalya olmak üzere toplam 10 madalya ile genel klasman şampiyonu oldu.

12 ülkeden 67 takımın yarıştığı organizasyonda Türkiye adına 19 ekip mücadele etti. Dört takımın mücadele ettiği organizasyonun final gününde üç şampiyonluk kupası Türkiye'ye geldi.

İki takımın yer aldığı büyük erkekler takım kata dalında Arnavutköy Belediye Spor Kulübü, zirveye çıktı. Orçun Duman, Arslan Çalışkan ve İbrahim Enes Sefa'lı ekip, İtalya'nın Veneto takımını finalde 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.



Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan 15. Avrupa Bölgeler Karate Şampiyonası'nda KBB Kağıtspor ve İstanbul BBSK şampiyonluk unvanını korudu. Geçen yıl Kocaeli'de düzenlenen organizasyonda ümit-genç bayan takım kumite dalında zirveye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, bu yıl Kosova'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda da kupanın sahibi oldu. Gülşen Demirtürk, Fatma Naz Yenen, Rabia Şentürk, Dilara Ergün ve Dilruba Karasu'dan oluşan ekip, ev sahibi Kosova'yı 2-1, Bosna Hersek temsilcisini de 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Bir diğer Bosna Hersek temsilcisi karşısında altın madalya için mücadele KBB Kağıtsporlu karateciler, rakiplerini mağlup ederek bu kategoride üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Kosova'da üçüncü altın madalya ümit-genç erkek takım kumiteden geldi. Emirhan Korkmaz, Harun Durdağı, Bekir Kavak, Hasan Aslan, Ömer Aslan, Ömer Ateş, Mert Ali Ay'dan oluşan Yazıcı Spor Kulübü, Karadağ, Bosna Hersek ve Makedonya'yı geçerek finale çıktı. Final mücadelesinde İsviçre ekibiyle karşılaşan takım, rakibini mağlup ederek geçen yılın ardından bir kez daha kürsünün zirvesine çıktı.

Cumartesi günü yapılan eleme müsabakalarının ardından bugün final karşılaşmasına çıkmaya hak kazanan Kamikaze Spor Kulübü ekibi, büyük erkek takım kumitede ikincilik kupasının sahibi oldu. İsveç, Karadağ ve ev sahibi Kosova ekiplerini geçerek finale çıkan Halil İbrahim Yalçınkaya, Yücel Gündoğdu, Mehmet Usda, Bayram Ercan, Muhammet Kaya, Cüneyt Şahin, Mehmet Uyğur ekibi, Makedonya'ya mağlup olarak kürsünün ikinci sırasına adım attı.



3 Haziran Cumartesi günü yapılan eleme müsabakalarının ardından büyük bayan katada Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları Hatice Başkaya, Ayça Düzgel ve Meryem Mazlum, büyük bayan kumitede pendik Doğuş Spor Kulübü sporcuları Mücessem Buse Avcu, Meltem Hocaoğlu, Asena Pekmezoğlu ve Talya Pekmezoğlu, ümit-genç bayan katada Başkent Çınar Spor Kulübü ekibi Betül Bilgin, Buse Danama ve İdil Polat, ümit-genç bayan kumitede de Hendek Karate Spor Kulübü'nden İremnur Çelik, Simay Durmaz, İrem Durmaz, Miray Turgut ve Duygu Yemenici takımı üçüncülük kupasına uzandı.

Turnuvada ümit-genç erkek katada ise Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü'nden Emin Aksoy, Burak Arslan ve Ahmet Hakan Bolat ekibi ile Akbulut Gençlik Karate Spor Kulübü'nden Alperen İlhan, Muhammed Hamza Levent, Denizer Tiril takımı üçüncülük kürsüsüne birlikte adım attı.

Müsabakada alının sonuçlar şöyle:



BÜYÜK BAYAN TAKIM KATA

1- Karadağ

2- Romanya

3- Darıca Belediye Eğitim Spor Kulübü Türkiye



BÜYÜK BAY TAKIM KATA

1- Arnavutköy Belediye Spor Kulübü Türkiye

2- İtalya



BÜYÜK BAYAN TAKIM KUMİTE

1- İsveç

2- Karadap

3- Kosova

3- Pendik Doğuş Spor Kulübü Türkiye



BÜYÜK BAY TAKIM KUMİTE

1- Makedonya

2- Kamikaze Karate İhtisas Spor Kulübü Türkiye

3- Karadağ

3- Kosova



ÜMİT-GENÇ BAYAN TAKIM KATA

1- Karadağ

2- İtalya

3- Slovakya

3- Başkent Çınar Spor Kulübü Türkiye



ÜMİT-GENÇ BAY TAKIM KATA

1- İtalya

2- Portekiz

3- Gaziosmanpaşa Spor Kulübü Türkiye

3- Akbulut Gençlik Spor Kulübü Türkiye



ÜMİT-GENÇ BAYAN TAKIM KUMİTE

1- Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor Kulübü Türkiye

2- Bosna Hersek

3- Hendek Karate Spor Kulübü Türkiye

3- Bosna Hersek



ÜMİT-GENÇ BAY TAKIM KUMİTE

1- Yazıcı Spor Kulübü Türkiye

2- İsviçre

3- Bulgaristan

3- Bosna Hersek

