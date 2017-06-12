Kosova'da UÇK kökenli koalisyon seçimden zaferle çıktı

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Kosova'da dün gerçekleştirilen erken parlamento seçimlerinden, Kosova Demokratik Partisi (PDK), Kosova'nın Geleceği İçin İttifak Partisi (AAK) ve Kosova İçin Girişim Partisi (NİSMA) tarafından kurulan PDK-AAK-Nisma (PAN) koalisyonu galip çıktı. 3 partiye Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) eski komutanları önderlik ediyor.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Kosova'da dün gerçekleştirilen erken parlamento seçimlerinden, Kosova Demokratik Partisi (PDK), Kosova'nın Geleceği İçin İttifak Partisi (AAK) ve Kosova İçin Girişim Partisi (NİSMA) tarafından kurulan PDK-AAK-Nisma (PAN) koalisyonu galip çıktı. 3 partiye Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) eski komutanları önderlik ediyor.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından oyların yüzde 97,55'inin sayımı yapıldı. Merkez Seçim Komisyonu tarafından açıklanan verilere göre, AAK'nın lideri Ramush Haradinaj'ın başbakan adayı olduğu PAN koalisyonu oyların yüzde 34,20'sini kazanırken, ikinci sıraya Vetvendosje Harrketi (VV) yüzde 27,06 ile yerleşti.

Seçim öncesinde kurulan ikinci büyük koalisyonu teşkil eden Kosova Demokratik Birliği (LDK), Yeni Kosova İttifakı (AKR) ve Alternatif Partisinin oluşturduğu koalisyon, oyların yüzde 25,77'sini alarak 3'üncü siyasi özne oldu. Kosova'da azınlıktaki toplulukların siyasi partilerinden Sırp Listesi ise yüzde 5,7 oyla dördüncü sırada yer aldı.



TÜRK PARTİSİ KDTP BAŞARISINI TAZELEDİ

Kosova'da seçime katılan 2 Türk siyasi partisinden biri olan ve 1999 yılından bu yana Kosova Türklerini mecliste temsil eden Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) oyların yüzde 1,5'ini alarak ülkede 6'ınci büyük parti oldu. Toplam 7 bin 100 oy alan KDTP bu seçimde de mecliste 2 milletvekili elde etmeyi başardı. Seçimin huzurlu ve sorunsuz geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Katılımlarından dolayı seçmenlere teşekkürlerini ifade eden KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar, yaptığı açıklamada parti olarak belirledikleri ana hedeflere ulaştıklarını kaydetti. Yağcılar, ilk sonuçlara göre KDTP'den Fikrim Damka ve Müfera Şinik'in milletvekili seçildiğini bildirdi. Damka ve Şinik, geçen dönem de Kosova Meclisinde milletvekilliği yaptı.

Seçime katılan ve Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüç'ün önderliğindeki diğer Türk Partisi olan Kosova Türk Adalet Partisi (KTAP) seçimde varlık gösteremedi. Bin 200 oy alan KTAP milletvekili elde edemedi.

Kosova'da siyasi parti, koalisyon ve vatandaş girişimi olmak üzere 26 siyasi öznenin 971 milletvekili adayı, 120 üyelik meclise girebilmek için yarıştı.

(Ercan Kasap / İHA)