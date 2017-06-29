Kosova'da resmi seçim sonuçları açıklandı

Kosova'da 11 Haziran'da düzenlenen erken parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarını açıkladı.

Kosova'da 11 Haziran'da düzenlenen erken parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarını açıkladı.

Kosova'da erken parlamento seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı. Merkez Seçim Komisyonu tarafından basın toplantısında açıklanan resmi seçim sonuçlarına göre, oyların yüzde 33.74'ünü alan PDK-AAK- Nisma koalisyonu (PAN) seçimin galibi oldu. Bu koalisyona seçmenler tarafından 245 bin 646 oy verdi. PAN'ı yüzde 27.49 oy oranı ile Vetevendosje Hareketi takip etti. Vetevendosje Hareketi 200 bin 138 oy kazandı. Üçüncü sıradaki LDK-AKR- Alternativa koalisyonu yüzde 25.53 oy aldı. Bu koalisyon 185 bin 892 oy kazandı.

Oyların yüzde 6.12'sini alan Sırp Listesi partisi ise 44 bin 578 oy kazandı. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 7 bin 852 oy ile oyların yüzde 1.08'ni aldı.



RESMİ SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI

Kosova'da 11 Haziran erken parlamento seçimlerinin galibi PDK-AAK-Nisma partilerinden oluşan PAN koalisyonunun Kosova Meclisi'nde 39 milletvekili olacak. Bu sayıdan PDK 23, AAK 10 ve Nisma 6 milletvekili ile temsil edilecek. En fazla oy kazanan siyasi parti olarak Vetvendosje Hareketi, mecliste 32 milletvekili ile temsil edilecek.

LDK-AKR - Alternativa koalisyonu ise 29 milletvekili ile mecliste yerini alacak. Bunlarda LDK 23, AKR 4 ve Alternativa 2 milletvekiline sahip olacak.



KOSOVALI TÜRKLERİ 2 MİLLETVEKİLİ TEMSİL EDECEK

Resmi sonuçlara göre, 7 bin 852 oy ile Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) oyların yüzde 1.08'ini alarak, Kosova'da 5'inci siyasi özne oldu. KDTP'nin mecliste 2 milletvekili ile temsil edilmesi kesinleşti. KDTP'den Mahir Yağcılar ve Müfera Şinik milletvekili oldu. Resmi sonuçlara göre Mahir Yağcılar 2 bin 929, Müferra Şinik de 2 bin 579 oy aldı.

(Ercan Kasap /İHA)