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Kosova'da kritik süreç başlıyor
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Kosova'da kritik süreç başlıyor

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) orduya çevrilmesi için mecliste kanun çalışmalarının en kısa zamanda başlatılacağını açıkladı.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) orduya çevrilmesi için mecliste kanun çalışmalarının en kısa zamanda başlatılacağını açıkladı.
Priştine merkezli Zeri Gazetesinin haberine göre Taçi, "Anayasanın bana verdiği yetkiler çerçevesinde önümüzdeki günlerde uzun zamandır beklediğimiz Kosova ordusuna dönüşümün sağlanması için gerekli adımlar atılacak" dedi. Kosova ordusunun ülkenin milli egemenliği ve toprak bütünlüğünü müdafaa etmenin yanı sıra sulh ve milli menfaatlerin korunmasından da sorumlu olacağını vurgulayan Taçi, milli ordunun kurulmasından sonra NATO'nun barış misyonu KFOR'un da işlevini sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE GEREK KALMAYACAK
Kosova Güvenlik Gücü'nün orduya dönüştürülmesi için parlamentoda Sırp partileri dahil tüm tarafların desteğini gerektirecek bir anayasal değişiklik gerekiyor. Sırbistan'ın da baskısıyla Kosovalı Sırp siyasetçiler, Kosova Güvenlik Gücü'nün orduya çevrilmesine sert bir şekilde karşı çıkıyor. Kosova yönetimi, Kosova Güvenlik Gücü'ne ilişkin kanunlarda yapılacak değişikliklerle anayasa değişikliğine gitmeye gerek kalmayacak bir formül üzerine çalışıyor.
Kosova Cumhurbaşkanlığı ve Kosova Güvenlik Gücü Bakanlığı'nın çalışmasıyla hazırlanan kanun değişikliğiyle Kosova Güvenlik Gücü'nün profesyonel orduya dönüştürülmesi ve yetkilerinin yeniden tanımlanması amaçlanıyor. Halihazırda sadece hafif silahlara sahip olmasına izin verilen ve tank, top ve hava taarruz kapasitesi olan ağır silahlar bulundurması mümkün olmayan Kosova Güvenlik Gücü'nün yasal değişikliklerle birlikte modern silahlarla ve milli orduların sahip olduğu operasyon yetkileriyle donatılması bekleniyor.

"KOSOVA GÜVENLİK GÜCÜ" İSMİ DEĞİŞMEYECEK
Bölge basınında yer alan haberlere göre orduya dönüştürülecek 'Kosova Güvenlik Gücü'nün ismi, anayasa değişikliği gerekeceğinden beklendiği üzere "Kosova Silahlı Kuvvetleri"ne dönüştürülmeyecek. Parlamentonun üçte ikisinin yanı sıra parlamentodaki azınlık partilerinin de 3'te 2'sinin desteğini gerektirecek bir anayasa değişikliği Kosovalı Sırpların muhalefeti nedeniyle mümkün olmadığından ordunun ismi "Kosova Güvenlik Gücü" olarak kalacak.
Kosova Güvenlik Gücü'ne ilişkin kanun değişikliği teklifinin Mart ayı sonuna kadar meclise getirilmesi bekleniyor.
(İbrahim Aydoğan /İHA)

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