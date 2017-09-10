10.09.2017 14:15 Kosova'da hükümet kuruldu

Kosova'da 3 ay süren siyasi krizin ardından yeni hükümet kuruldu. Kosova'da 3 ay süren siyasi krizin ardından yeni hükümet kuruldu.

11 Haziran'da düzenlenen erken genel seçimlerin ardından 6'ıncı Hükümet belli oldu. Düzenlenen meclis genel kurul oturumunda milletvekilleri Başbakan Ramush Haradinaj başkanlığındaki Kosova'nın yeni hükümetini onayladı. Erken parlamento seçimlerinin galibi PDK-AAK-Nisma-AKR koalisyonunun Başbakan Adayı Ramush Haradinaj, 61 oy alarak yeni hükümetin başına geçti. 1 milletvekili çekimser oy kullandı. Oylamaya muhalefet partileri katılmadı. 21 bakanlıktan oluşan Kosova'nın yeni hükümetinin bakanları kürsü arkasında yerini almalarının ardından milli marş çalındı, ardından da yeni hükümet ant içti. Yeni hükümetin oylanmasından önce Başbakan adayı Ramush Haradinah, 6'ınci hükümetin programını açıklayarak, yeni hükümetin, ekonomik kalkınma, sosyal güvenlik, sağlık, Kosova'nın AB ile entegrasyonu ve Sırbistan ile diyaloga odaklanacağını belirtti.



MUHALEFET SALONU TERK ETTİ

Konuşmasının büyük bir bölümünü Arnnavutça, küçük bir bölümünü de Sırpça yapan Ramush Haradinaj, "Kosova iç ve dış planda sıkıntılı durumlar yaşıyor. Yolsuzluk kök salmış durumda. Ekonomik durum zor anlar yaşıyor. Sosyal güvenlik alanındaki durum düşündürücü boyutlara ulaştı" şeklinde konuşan Haradinaj, Kosova'yı böyle bir durumda devraldıklarını, dolayısıyla ülkenin emin adımlarla ilerlemesi için çok çalışacaklarını kaydetti. Haradinaj'ın konuşmasının ardından koalisyon hükümeti içinde yer alan ve Kosovalı Sırpları temsil eden Sırp Listesi partisi milletvekillerinin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile danışmalarda bulunduğu Belgrad'a dönmesi beklendi. 3 saatlik ara verilen toplantının devamında, prosedür konusunda sert tartışmaların yaşanması ve Kosovalı Sırp milletvekillerinin toplantıya katılmalarının ardından yeni hükümetin oylanmasına geçildi. Muhalefet partileri oylamayı protesto ederek, toplantı salonunu terk etti.

Ardından, yeni hükümet oylandı. 6'ıncı hükümette, Kosovalı Türkleri temsil eden Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar da yer alıyor. Yağcılar'a, tekrar Kamu Yönetimi Bakanlığı verildi.

(Ercan Kasap / İHA)

