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Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Thaçi'ye Onursal Doktora unvanı
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Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Thaçi'ye Onursal Doktora unvanı

Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'ye TOBB ETÜ tarafından 'Onursal Doktora' unvanı tevcih edildi.

Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'ye TOBB ETÜ tarafından "Onursal Doktora" unvanı tevcih edildi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kosova'da faaliyet gösteren Türk firmalar yaklaşık 10 bin kişiye istihdam imkânı sağlıyor. Kosova'daki doğrudan yabancı yatırımda Türkiye, 341 milyon Euro'luk tutar ile Almanya ve İsviçre'den sonra yatırımcı ülke konumunda. Türk müteahhitlerinin Kosova'da üstlendiği projelerin toplam hacmi 1,4 milyar Euro'ya ulaştı" dedi.

TOBB'da düzenlenen törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kosova ile Türkiye'nin sevinci ve kederi birlikte paylaşan iki kardeş ülke olduğuna dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Kosova'nın bağımsızlığını desteklediğini ve ertesi gün tanıdığını belirterek, Cumhurbaşkanı Thaçi'ye 15 Temmuz darbe kalkışmasının ardından darbecilere karşı seçilmiş hükümetin ve demokrasinin yanında yer almasından dolayı teşekkür etti. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin henüz 13 yıllık genç bir üniversite olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Daha ilk yıllarından itibaren Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerinden biri oldu. Üniversitemiz, 5 bin 100 öğrenciye, 464 kişilik geniş akademik kadroya, 23 bölüm ve 7 araştırma-uygulama merkezinden oluşan bir kampüs spor merkezi, sosyal tesisleri, öğrenci konukevi, laboratuvarları ve teknoloji merkezinden oluşan 162 bin metrekare kapalı alana sahiptir. Türkiye'de bir ilki başlatarak uyguladığı ortak eğitim programı, ülkemizde sanayi üniversite işbirliğinde model haline geldi. Akademik kadromuz, hem yurt içinden hem de yurt dışından gelmiş, son derece seçkin ve kaliteli isimlerden oluşuyor. Bunun bir göstergesi olarak bilimsel başarıda tüm özel üniversiteler arasında ilk 5 içindeyiz. Böylesine büyük başarılara ulaşan TOBB ETÜ olarak kardeş Kosova'nın kıymetli Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'yi ağırlamaktan ve kendisine üniversitemizin fahri doktorasını vermekten büyük şeref duyuyoruz" diye konuştu.

Kosova'nın piyasa ekonomisine geçişte ve makroekonomik istikrarın korumasında önemli gelişmeler kaydettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Kosova'da faaliyet gösteren Türk firmalar yaklaşık 10 bin kişiye istihdam imkânı sağlıyor. Kosova'daki doğrudan yabancı yatırımda Türkiye, 341 milyon euroluk tutar ile Almanya ve İsviçre'den sonra yatırımcı ülke konumunda. Türk müteahhitlerinin Kosova'da üstlendiği projelerin toplam hacmi 1,4 milyar euroya ulaştı. Kosova'da havalimanı inşaatı ve işletmesi, otoyol inşaatları elektrik dağıtımı gibi önemli projelerin yanı sıra, bankacılık, sağlık, gıda gibi birçok alanda başarılı Türk yatırımları mevcut. Kosova'nın kalkınmasına katkı verdiğimiz için gurur duyuyoruz ve bunu daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz."
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