Koşmuların park yeri kavgasında kan aktı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki komşu arasındaki park yeri meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki komşu arasındaki park yeri meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Mahallesi'nde Osman Ökte ile komşusu Hayati Y. arasında araç park yeri yüzünden tartışma çıktı. Hayati Y.'nin yakınları da dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüşürken, Osman Ökte (55) vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm haberini alan Osman Ökte'nin yakınları hastaneye akın etti. Öte yandan kavgayı ayırmaya çalışan bir kişinin de kolundan bıçakla yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri ve zırhlı araçlar olayın büyümemesi için mahallede önlem aldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cinayete zanlısını ise gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Şinasi İnan - Erhan Subaşı/İHA)