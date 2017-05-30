Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin açılan çatı davada savunma yapan eski Tümgeneral Kubilay Selçuk, savcılıkta verdiği ifadesindeki bazı hususların doğru olmadığını söyleyince Mahkeme Başkanı, 'Koskocaman tümgeneralsin neden imzaladın?' diyerek tepki gösterdi.

Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin açılan çatı davada savunma yapan eski Tümgeneral Kubilay Selçuk, savcılıkta verdiği ifadesindeki bazı hususların doğru olmadığını söyleyince Mahkeme Başkanı, "Koskocaman tümgeneralsin neden imzaladın?" diyerek tepki gösterdi.

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın öğleden sonraki kısmında sanık savunmalarının alınmasına devam edildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davada, eski İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk savunma yaptı.



"DARBE GİRİŞİMİNİ TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM"

Darbe girişimi günü sanıklardan eski Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'i ziyaret etmek için Akıncı Üssü'ne gittiğini iddia eden Selçuk, ne darbe girişimiyle ne de FETÖ ile bağının olmadığını savundu. Akıncı Üssü'nde bulunduğu vakitlerde bir kısmı sivil bir kısmı resmi olmak üzere diğer birliklerden de personel bulunduğunu gördüğünü belirten Selçuk, durumdan rahatsızlık duyduğunu, bir şeyler olacağını anladığı için de birlikten ayrılmayı düşündüğünü söyledi. Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Akıncı Üssü'ne getirildiğini gördüğünü anlatarak, darbe girişiminden televizyonu izlediği esnada haberdar olduğunu öne sürdü.



"AKAR, 'BUNLAR SİLAHLI KUVVETLERİ REZİL EDECEKLER' DİYORDU"

Selçuk, Akar'ın sürekli darbecileri ikna etmeye çalıştığını, 'Bunlar silahlı kuvvetleri rezil edecekler' dediğini kaydederek, "Herkes gibi bizim de en önemli bilgi kaynağımız televizyondu. Genelkurmay Başkanı bu görüntüleri izledikçe geçen her sürenin kaybımız olacağını belirtiyordu. Gece boyunca 'gidin şu adamlarla konuşun. Anlatacaklarımı anlatın. Bir an önce durdursunlar bu hareketi' mesajını iletmemizi istedi. Dişli ile beraber 143. Filoya giderek komutanın mesajlarını iletmeye, ikna çabasında bulunmaya başladık" diye konuştu.



"DARBEYİ ÖNLEMEK DIŞINDA HİÇBİR FAALİYETİM OLMADI"

Yurtta Sulh Konseyi ve FETÖ üyesi olmadığını iddia eden Selçuk, "Ben misafirim, FETÖ'cü de değilim. Onu darbe girişiminin başına geçmesi için ikna etmem mümkün değildir. Darbeyi önlemek dışında hiçbir faaliyetim olmamıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Selçuk'un bu sözlerine müştekilerden bir vatandaş alkışlayarak tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, salonda bu tür hareketlerin yasak olduğunu belirterek vatandaşın dışarıya çıkarılmasını istedi.

Selçuk, savcılıkta verdiği ifadesindeki bazı hususların doğru olmadığını söyledi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Dik, "Koskocaman tümgeneralsin neden imzaladın?" diyerek tepki gösterdi.

Davaya, Selçuk'un çapraz sorgusuyla devam ediliyor.

(Abdullah Sarıca / İHA)