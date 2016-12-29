Kosaçev: ABD'nin yeni yaptırımları, politik cesetlerin can çekişmesi

RİA Novosti'ye konuşan Kosaçev, “Gitmekte olan ABD yönetiminin Rusya'yla ikili ilişkiler konusunda bu kadar etkili ve yıkıcı kararlar almaya ne politik ne de ahlaki hakkı var” dedi. Kosaçev, şöyle devam etti:

“Sert olduğum için özür dilemeliyim ama bu hamleyi ‘politik cesetlerin can çekişmesi' olarak nitelendirmek dışında tanımlamak mümkün değil.” Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini iddia eden ABD, ülkedeki 35 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi, New York ve Maryland'deki Rus diplomatik misyonlarının kapatılması gibi adımları da içeren bir dizi yaptırımı uygulamaya sokmuştu.

‘GİDEN BAŞKAN ABD'NİN AKLI BAŞINDA DEVLET İMAJIYLA OYNUYOR'

Normalde kesinlikle eşit derecede yanıt gerektiren adımların bu sefer, ABD'deki geçiş dönemi ve yeni başkanın olası tepkisi dikkate alınarak ölçülerek atılması gerektiğini belirten Kosaçev, “Mutlaka bir tepki verilmeli, çünkü giden ve kaybeden başkan (Barack) Obama ABD'nin, aklı başında ve iktidar değişince politika sürekliliğini sağlayan devlet imajıyla oynuyor” diye konuştu.