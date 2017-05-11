Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Koruması kaza anını anlattı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Koruması kaza anını anlattı

Denizli'de Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförünün hayatını kaybettiği kazadan yaralı kurtulan koruma polisi Ramazan Uğur, o anları anlattı. Uğur,

Denizli'de Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförünün hayatını kaybettiği kazadan yaralı kurtulan koruma polisi Ramazan Uğur, o anları anlattı. Uğur,
Muzaffer Akşehirli'nin cenaze namazı için geldiği Merkez Hilal Camii'nde gazetecilere kaza anını anlatan Uğur, "Dün rutin cezaevine kontrole gidiyorduk, her ay kontrole gidiyorduk. Cezaevine giderken her zaman kullandığımız kestirme yoldu. Trafiğin az olduğu bir yol. Yine o yoldan gittik. Yoldan giderken herhangi bir sıkıntı yoktu rutin gidiyorduk. Anayolu da geçtik, biz anayoldayız, tali yoldan gelen hafriyat kamyonu sarı bir kamyon. Beyaz bir araç önümüzden geçti. Arkasından biz geçtik, biz hatta geçemedik. Bizi görmesi gerekiyordu. Başsavcımız ve şoförümüzü terör şehit etmedi ama hafriyat kamyonları şehit etti. Sonuçta bu da hafriyat terörü" dedi.

"'BAŞSAVCIM, MUZAFFER AĞABEY' DİYE BAĞIRDIM"
Gazetecilerin 'kamyon bir anda mı karşınıza çıktı?' sorusuna, "Yol hakkı bizimdi" diye cevap veren Uğur, "Biz cezaevine gidiyorduk. Yol hakkı bizde olduğu için şoförümüz 30 yıllık bir şoför, o yolları gözü kapalı bilir. Nerenin anayol nerenin tali yol olduğunu bilen bir şoför. Kamyon şoförünün dalgınlığımı veya ne niyetle yaptığını bilmiyorum. Ben bir anda kamyonu gördüm, bilincim kapandı. Film koptu bende. Uyandığımda etrafımda sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri vardı. Sıkışmış bir şekilde dizime yatmış vaziyette şoför duruyordu. 'Muzaffer ağabey, başsavcım' diye bağırdım. Fakat kıpırdayamadım, nefes almakta güçlük çekiyordum, baktım silahım da duruyor, daha sonra aracın üstünü kestiler, tavan kısmını kestikten sonra biraz nefes almaya başladım ve ambulansla hastaneye götürüldüm" diye konuştu.

"SADECE SARI KAMYONU GÖRDÜM"
Sosyal medyada kaza anında beyaz aracın geçmesinin ardından kamyonun bir anda hızlandığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Uğur, "Kuşkulu bir durum, önden beyaz bir araba geçiyor, arasından siyah bir araba geliyor. Şoförün durması lazım. Ben kamyonum seni ezer geçerim mantığıyla olmaması gerekir. Kural gereği de dur levhasını görüp durması gerekiyordu. Niye durmadı onu da bilmiş değilim. Ben sadece sarı kamyonu gördüm, çarptığımızı bile hatırlamıyorum" dedi.
"Kamyon süratli miydi?" sorusuna ise "hatırlamıyorum" şekkinde cevap veren Uğur, "Biz yola odaklanmıştık, kamyonun geldiğini çarpma esnasında fark ettim. Bizim hızımız fazla değildi diye zannediyorum" ifadelerini kaydetti.

"KORUMA DEĞİL BABA OĞUL GİBİYDİK"
Gazetecilerin, "Başsavcı tehdit alıyor muydu?" sorusuna Uğur, "Başsavcımız görevini layıkıyla yapan bir kişiydi. Kime nasıl davranacağını kimse nasıl mesafe koyacağını bilen birisiydi. Biz hemen hemen günümüzün tamamını beraber geçirirdik. Koruma değil, baba oğul gibiydik. Olsaydı söylerdi. FETÖ'nün ilk 15 Temmuz girişiminden sonra bir şey vardı. Tedbirlerimizi fazlasıyla aldık" diye cevap verdi.

"KAZADAN ÖNCE ÇOK NEŞELİYDİ"
Kazadan önce başsavcının oldukça neşeli olduğunu anlatan Uğur, "Mutlu bir şekilde geldi, 'günaydın' dedi. Herhangi bir sıkıntısı yoktu, neşeliydi. Arabada telefonda gündemi takip ederdi, herhangi bir şüpheli bir durum ve arkamızda araçta yoktu. Yani kavşaklarda sürekli sağıma soluma bakarım şüpheli araç var mı diye. Araca bindiğim zaman silahım her zaman kucağımdadır" diye konuştu.
(Sabri Çağlar - Harun Erdoğdu/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Talisca'nın cezası belli oldu
Yıldırım, Uganda Cumhurbaşkanı Museveni ile görüştü
Türkiye için tarihi gün! İlk uzun menzilli füze testi geçti
Antalya'da FETÖ/PDY'den 21 kişi tutuklandı
Kozmetik ürünleri deposunda patlama: 5 yaralı
HHO öğrencileri davasında birleştirme kararı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Köprülerde geçiş ücreti kalkıyor
Köprülerde geçiş ücreti kalkıyor
Beşar Esad tarih verdi! İstifa edeceğim
Beşar Esad tarih verdi! İstifa edeceğim
Başbakan açıkladı! İBB adayı mı olacak?
Başbakan açıkladı! İBB adayı mı olacak?
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki! Bu bir tehdit...
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki! Bu bir tehdit...
RTÜK'ten Atatürk'e hakaret eden program için karar
RTÜK'ten Atatürk'e hakaret eden program için karar
ABD'nin YPG'ye hangi silahları vereceği belli oldu
ABD'nin YPG'ye hangi silahları vereceği belli oldu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Talisca'nın cezası belli oldu
Talisca'nın cezası belli oldu
Yıldırım, Uganda Cumhurbaşkanı Museveni ile görüştü
Yıldırım, Uganda Cumhurbaşkanı Museveni ile görüştü
Türkiye için tarihi gün! İlk uzun menzilli füze testi geçti
Türkiye için tarihi gün! İlk uzun menzilli füze testi geçti
Antalya'da FETÖ/PDY'den 21 kişi tutuklandı
Antalya'da FETÖ/PDY'den 21 kişi tutuklandı
Kozmetik ürünleri deposunda patlama: 5 yaralı
Kozmetik ürünleri deposunda patlama: 5 yaralı
HHO öğrencileri davasında birleştirme kararı
HHO öğrencileri davasında birleştirme kararı
Pentagon: NATO müttefiki Türkiye'yi koruma taahhüdümüz sürüyor
Pentagon: NATO müttefiki Türkiye'yi koruma taahhüdümüz sürüyor
Şehit başsavcı son yolculuğuna uğurlandı
Şehit başsavcı son yolculuğuna uğurlandı
Ribery'den 'Galatasaray' mesajı
Ribery'den 'Galatasaray' mesajı
Gezi'nin palalı saldırganına 3 yıl hapis
Gezi'nin palalı saldırganına 3 yıl hapis
Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi Sinop'ta denendi
Türkiye'nin ilk uzun menzilli füzesi Sinop'ta denendi
Trafikte tartıştığı hamile kadını vurdu
Trafikte tartıştığı hamile kadını vurdu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English