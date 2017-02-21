Koruma altındaki 209 kelaynak doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 209 kelaynak üremeleri yapılan istasyondan doğaya bırakıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 209 kelaynak üremeleri yapılan istasyondan doğaya bırakıldı.

Dünyada Fas ve Türkiye'de, küçük bir grubu da Suriye'de bulunan kelaynaklar, 1977 yıllından beri Birecik ilçesinde Fırat Nehri kenarında bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Kelaynak Üreme İstasyonunda koruma altında tutuluyor. Şubat-mart aylarında ürüme dönemi olan kelaynaklar, kafesten çıkarılarak üremeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için doğaya bırakılıyor. Yılda bir defa yumurtlayan ve 1 ile 3 arasında yumurta için kuluçkaya yatan kelaynakların kuluçka süresi 4 hafta sürüyor. Nesli tükenme riski taşıyan ve özel menüyle beslenen kelaynak kuşlarının göçlerine izin verilmiyor.

Üreme istasyonunda bu yıl sayıları 209'u bulan kelaynaklar, üremeleri için yeniden doğaya bırakıldı. Kuşlar, göç zamanı olan temmuz-ağustos aylarında tekrar kafeslere alınarak göç etmeleri engelleniyor.

İstasyonda düzenlenen törende, Vali Güngör Azim Tuna, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, Birecik Kaymakamı Kadir Perçi kafesleri açarak kelaynakları doğaya bıraktı.

Vali Tuna törende yaptığı açıklamada, kelaynakların Şanlıurfa için önemli bir değer olduğunu belirtti. Tuna, "Geçtiğimiz yüzyıllarda zehirli kimyasalların tarımda kullanılmasıyla büyük oranda bu tür kuşların nesli tükenme aşamasına gelmiş ve toplu ölümler olmuştu. Daha sonra devlet tedbirler alarak bu kuşlara sahip çıktı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan buradaki istasyonla kelaynaklar koruma altına alındı. Burada çoğalmaları sağlanılıyor. Elimizden geldiği kadar onlara doğal bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Yılın belli zamanlarında üremeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için doğaya salınıyor. Bu kuşlar çok hassas hayvanlar, hem eşlerini seçmede çok titiz davranıyorlar, hem de üremeleri çok hassas ortamlarda gerçekleşiyor. Birecik ilçesinde de kelaynakların doğal bir ortama sahip" şeklinde konuştu.



"SURİYE SAVAŞINDAN KELAYNAKLAR OLUMSUZ ETKİLENDİ"

Vali Tuna Suriye savaşından kelaynakların da olumsuz etkilendiğinin belirterek, "Amacımız kelaynakların sayılarını çoğaltmak. Suriye'deki savaştan bu kuşlar da olumsuz etkilendi ve göçe gidemiyor. Kış aylarında göçe göndermiyoruz, ileride Suriye'deki ortam normale dönünce yine bu göç sağlanabilirse daha da sağlıklı bir hizmet vermiş olacağız. Şanlıurfa'nın marka değerlerinde birisi olan kelaynaklar, bizim için çok önemli. Buradaki doğal ortamın korunması ve sürdürülmesi için de önem taşıyor. Buradaki üreme ve koruma hizmetlerine diğer kurum ve kuruluşların da destek olması ve toplumda bir bilinç oluşması önem arz ediyor. El birliği ile bu değerimize sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Erdoğan ise "Kelaynakların yumurtlaması ve kuluçkaya oturması bölgede baharın müjdecisidir. Dünyada kelaynak popülasyonunun Fas ile Türkiye'de bulunuyor. Fas'taki kuşlar göçe gitmeyen türler, yaz kış aynı yerde yaşayan tür, buradakiler göçmen karakteri gösteren türler. Sayıları az olduğundan dolayı riski göze alıp göçe gönderemediğimizden dolayı kışın da burada barınmalarını sağlıyoruz. Bu zamanlarda da yavru yapmaları için kafesin kapısını açıp buralarda yuva yapmalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

(Bekir Basmacı / İHA)