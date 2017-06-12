Korucuları taşıyan otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Adıyaman-Kahta karayolunda köy korucularının bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi yaralandı.

Adıyaman-Kahta karayolunda köy korucularının bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Kahta istikametine gitmekte olan Burhan Yücekaya (29) idaresindeki otomobil, Adıyaman-Kahta karayolu Hasancık mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Burhan Yücekaya ile otomobilde bulunan Behtullah Delikanlı (23), Fatih Gültekin (27), Mustafa Delikanlı (27), Osman Alpaslan (34), Hüseyin Delikanlı (24) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve köy korucusu oldukları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Hüseyin Türkoğlu / İHA)