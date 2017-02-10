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Korucu adayları bedensel yeterlilik sınavında
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Korucu adayları bedensel yeterlilik sınavında

Bitlis'te yeni alınacak güvenlik korucuları, bedensel yeterlilik sınavına tabi tutuldu.

Bitlis'te yeni alınacak güvenlik korucuları, bedensel yeterlilik sınavına tabi tutuldu.
Güvenlik koruculuğu için müracaat edenler, karla kaplı 8 Ağustos Stadyumunda askeri personellerin nezaretinde mülakata tabi tutuldu. Sahanın etrafında 7 tur koşan korucu adayları, daha sonra şınav ve mekik mülakatına tabi tutuldu. Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Bitlis Vali Yardımcısı Murat Kütük, İçişleri Bakanlığının Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında verdiği 125 kadro dışında emekli olan korucuların yerinin doldurulacağını söyledi. Murat Kütük, "Bugün koruculuk alımı ile ilgili sınavlarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bugün ve yarın devam edecek olan fiziki yeterlilik testinden sonra operasyonel faaliyetlerini icra edebilecek şekilde mülakatlar yapılacak. Bunun üzerinden alımlar gerçekleştirilecek. Yoğun bir katılım ve talep var. Vatandaşlarımızın bu konudaki alakaları yüksek düzeydedir. Biz 15 kişi genel kadrodan alacağız. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında merkezde emekli olan vatandaşlarımızın yerine de 169 kişi alımımız olacak. Bu şekilde sınavlarımızı tamamlayacağız" dedi.
KHK kapsamında alınan korucuların, emekli olanların yerine alınacağı için öncelikli hakkın çocuklarında ve kardeşlerinde olacağını da dile getiren Kütük, "Onun dışında diğer 15 kişi içinde genel sınav yapacağız. Bu değerlendirme kriterlerinde mekik, şınav ve koşu bugün yapılıyor, bir kısmında yarın yapılacak. Daha sonra yapacağımız mülakatta Bakanlığımız bize göndermiş olduğu emir ve talimatlar doğrultusunda genel görünümü, ahlaki durumu, öğrenim durumu, şehit yakını olup olmadığı ve askerlik vazifesinde göstermiş olduğu başarılar ve operasyonel kabiliyetinin olup olmadığı, ayrıca ikamet durumları göz önünde bulundurulacak. En kısa zamanda bu kardeşlerimizi göreve başlatmayı hedefliyoruz. İnşallah güzel bir seçim olacak. Hak edenlerin gireceğini umut ediyoruz. Çünkü geçmişe nazaran daha ciddi bir sınav prosedürü uygulanacak. İnşallah hayırlısı olur. Bitlis'imize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
Emekli olan korucuların yerine önceliğin çocuklarında ve kardeşlerinde olduğunu ifade eden Vali Yardımcısı Murat Kütük, "İl merkezimizde 169, il genelinde bin 198 korucumuz emekli oldu. Bu arkadaşlarımız özellikle 45-50 yaş arası isteğe bağlı olmak üzere 50 yaşında üstü de mecburi olmak üzere emekli oldular. Buradaki amaç, korucularımızın yaş ortalamalarını ciddi oranda düşürmek ve operasyonel faaliyetlerde en yüksek düzeyde katkılarını sağlamak olacaktır. Bu kardeşlerimiz bizim diğer güvenlik güçlerimizle beraber şehir içlerinde, şehir dışlarında ve kırsal arazide omuz omuza mücadele edecekler. Askerimizle ve polisimizle birlikte çatışacaklar. İnşallah ülkemiz içinde faydalı hizmetlerde bulunacaklardır" ifadelerini kullandı.
Bu yıl korucular için 2 milyon TL'lik malzeme alımında bulunduklarını söyleyen Kütük, "Biz korucularımız için ciddi bir alım yaptık. Onlar için giysi, operasyonda kullanacakları malzemeler için 2 milyona yakın bir alım yapıldı. Önümüzdeki dönemlerde de bu alımları Jandarma Genel Komutanlığı yapacak. Yani askerimiz, görevli rütbeli personelimiz ne giyiyorsa, korucularımız da aynısını giyecek. Bu kardeşliğin bir göstergesidir. Korucularımıza verdiğimiz değerin bir göstergesidir. Onlara da inşallah Allah'ımız zeval vermesin, ayaklarını taşa değdirmesin. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Buradaki emniyet kuvvetlerimizin en yakın yardımcıları, silah arkadaşlarıdır. Bakanlığımız tarafından 125 kişilik kadro verildi. İlçelerle birlikte KHK kapsamında bin 198 emekli olan korucumuzun yerine çocukları ve kardeşleri alınacak" şeklinde konuştu.
(Vahit Olcay/İHA)
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