10.02.2017 10:25 Korsanlar 7 Rus mürettebatı rehin aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Nijeryalı korsanların, Rus vatandaşı 7 kişiyi rehin aldığını bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Nijeryalı korsanların, Rus vatandaşı 7 kişiyi rehin aldığını bildirdi.

Moskova ve Kiev'deki diplomatlar, Nijerya kara sularında Abuja Barkuda bayraklı kargo gemisine korsanlar tarafından saldırı düzenlendiğini açıkladı. Rus Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Mürettebat üyesi yedi Rus vatandaşı rehin alındı" diyerek, Rus diplomatların gemiyi arayan Nijeryalı yetkililerle temas kurduğunu da ekledi.



