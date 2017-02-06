06.02.2017 22:05 Korkutan fabrika yangını: 5 işçi zehirlendi

Düzce'de Organize Sanayi Bölgesi'nde bir elyaf fabrikasında çıkan yangında 5 işçi dumandan zehirlendi. Düzce'de Organize Sanayi Bölgesi'nde bir elyaf fabrikasında çıkan yangında 5 işçi dumandan zehirlendi.

Yangın Beyköy Beldesi Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elyaf fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isterken dumandan zehirlenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürülürken, fabrikada hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Ali Osman Çatana - Ali Yıldız /İHA)

