Korkunç motosiklet kazası kamerada

Hız yapan motosikletli virajı alamayınca böyle kaza yaptı.

Hız yapan motosikletli virajı alamayınca böyle kaza yaptı.

Korkunç kaza Tayland'da gerçekleşti. Motosikletli viraja hızlı girince kaza da kaçınılmaz oldu. Aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce refüje ardından karşı şeride geçip sürüklenerek kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan motosikletli çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılırken, feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

