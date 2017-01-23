Korkunç motosiklet kazası kamerada

Hız yapan motosikletli virajı alamayınca böyle kaza yaptı.
Hız yapan motosikletli virajı alamayınca böyle kaza yaptı. Korkunç kaza Tayland'da gerçekleşti. Motosikletli viraja hızlı girince kaza da kaçınılmaz oldu. Aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce refüje ardından karşı şeride geçip sürüklenerek kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan motosikletli çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılırken, feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.