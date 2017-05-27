Korkunç kazada ölenlerinin 4'ünün ismi belli oldu

Ankara'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerden 4 kişinin ismi belli oldu.

Ankara'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerden 4 kişinin ismi belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Ankara seferi yapan Sedat Gürer yönetimindeki 06 FR 0311 plakalı yolcu otobüsü, Çankırı-Çandır yol ayrımında sürücüsünün uyuması sonucunda şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu 8 kişi hayatını kaybederken 11'i ağır 32 kişi ise yaralandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde kaza sonucu hayatını kaybedenlerden 4 kişinin ismi belli oldu. Ali Yıldız (19), Gamze Duru (25), İlknur Bideci (26) ve İlhan Özdemir'in (42) kaza neticesinde ölen kişiler arasında olduğu bildirildi. Ölen diğer yolcuların kimlik tespitinin çalışmaları devam ediyor.

