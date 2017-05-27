Korkunç kaza kamerada

Dikkatsiz sürücünün çarptığı motosikletli otomobilin altında kaldı.
Dikkatsiz sürücünün çarptığı motosikletli otomobilin altında kaldı. Singapur'da şerit değiştiren minibüsün şoförü yanındaki motosikleti fark etmeyince korkunç bir kaza yaşandı. Minibüsün çarptığı motosiklet devrilirken, sürücüsü yan şeritte seyreden otomobilin altında kaldı. O anlarsa anbean araç kamerasına yansıdı.
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