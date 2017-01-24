Korkunç kaza kamerada

Brezilya'da dönüş yapan motosiklete, hızla gelen bir otomobil çarptı.

Brezilya'da dönüş yapan motosiklete, hızla gelen bir otomobil çarptı.

Feci kazada motosiklet alev alırken, üzerindeki 2 kişi de taklalar atarak yola savruldu. Otomobilin de kontrolden çıktığı ve metrelerce uzakta durabildiği kazada, yola savrulan 2 kişiden biri öldü, diğeriyse ağır şekilde yaralandı.

