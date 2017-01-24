Korkunç kaza kamerada

Brezilya'da dönüş yapan motosiklete, hızla gelen bir otomobil çarptı.
Brezilya'da dönüş yapan motosiklete, hızla gelen bir otomobil çarptı. Feci kazada motosiklet alev alırken, üzerindeki 2 kişi de taklalar atarak yola savruldu. Otomobilin de kontrolden çıktığı ve metrelerce uzakta durabildiği kazada, yola savrulan 2 kişiden biri öldü, diğeriyse ağır şekilde yaralandı.
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