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Korkunç kaza: 3 kişi yanarak can verdi
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Korkunç kaza: 3 kişi yanarak can verdi

Gaziantep'te takla atan araç yanarak kül oldu. Araç içerisinde bulunan 3 kişi yanarak feci şekilde can verdi.

Gaziantep'te takla atan araç yanarak kül oldu. Araç içerisinde bulunan 3 kişi yanarak feci şekilde can verdi.
Kaza, önceki gece Araban ilçesi Karasu Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Adıyaman istikametine giden 02 KR 684 plakalı otomobil Karasu köprüsü yanında bilinmeyen bir nedenle takla atarak alev aldı. İddiaya göre sabah gün ağardıktan sonra vatandaşlar tarafından fark edilen kazanın ardından araç içerisinde bulunan 3 kişinin yanmış cesedine ulaşıldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından araçta bulunan ve kimliği belirlenemeyen 3 kişinin yanmış cesedi itfaiye ekipleri tarafından araç parçalanarak çıkarıldı.
Olay sonrası şahısların cesetleri kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Orhan Erkılıç / İHA)
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