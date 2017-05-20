Korkunç cinayetle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde dün akşam saatlerinde yol kenarında boğazı kesilmiş halde bulunan erkek cesedi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde dün akşam saatlerinde yol kenarında boğazı kesilmiş halde bulunan erkek cesedi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde eski Selendi yolu üzeri Asri mezarlık civarında yol kenarında boğazı kesilmiş bir erkek cesedi bulunmasıyla ilgili yaptığı geniş çaplı operasyonda bir kişiyi gözaltına aldı. Cansız bedeni bulunan Ali Sarı ile önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen K.S. polis ekipleri tarafından şüpheli olarak gözaltına alındı. Sağlık işlemleri tamamlanan şüpheli K.S., sorgulanmak üzere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre eski Selendi yolu üzeri Asri mezarlık civarında yol kenarında boğazı kesilmiş bir erkek cesedi bulunmuştu. Olay yerinde yapılan incelemede cansız bedeni bulunan Ali Sarı'nın, olay yerinden yaklaşık 50 metre kadar uzaklıkta aracının olduğu, araç içerisindeki kan izlerinden dolayı boğuşma yaşandığı ve cesedi bulunan Ali Sarı'nın cinayete kurban gittiği öğrenilmişti.

(Hasan Yiğen/İHA)