'Korkunç bir terör saldırısı'

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Londra'da camiden çıkan Müslümanlara yönelik kamyonlu saldırıyı, 'Korkunç bir terörist saldırı' diye niteledi.

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Londra'da camiden çıkan Müslümanlara yönelik kamyonlu saldırıyı, "Korkunç bir terörist saldırı" diye niteledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde bir kamyon Finsbury Park yakınlarındaki camide teravih çıkışı cemaati ezdi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, yaptığı açıklamada, olayı "Korkunç bir terörist saldırı" olarak nitelendirirken, Londra polisi olayın bir terör olayı olarak soruşturulduğunu bildirdi. 48 yaşındaki kamyon sürücüsü olaydan sonra kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olayda yaralanan 8 kişi, 3 ayrı hastanede, 2 kişi de ayakta tedavi edildi.

