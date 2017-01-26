Korku filmi değil gerçek

Slovakya'da gece saatlerinde aracıyla otoyolda ilerleyen şahıs, korku filmi gibi bir olay yaşadı.

Slovakya'da gece saatlerinde aracıyla otoyolda ilerleyen şahıs, korku filmi gibi bir olay yaşadı.

Aracın önüne o sırada orada ne aradığı bilinmeyen bir adam çıktı. Sürücü panik yaşasa da başarılı bir manevrayla şahsa çarpmadı. Yayanın yolun karşısına geçmek için otoyolu kullandığı ve alkollü olduğu tahmin ediliyor.

