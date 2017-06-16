'Körfezdeki kriz yapay olduğu için kolay çözülür'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizin yapay bir kriz olduğunu belirterek, 'Yapay bir kriz olduğu için Ramazan Bayramı'na kadar bu problemin kolayca çözüleceğini ümit ediyoruz' dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizin yapay bir kriz olduğunu belirterek, "Yapay bir kriz olduğu için Ramazan Bayramı'na kadar bu problemin kolayca çözüleceğini ümit ediyoruz" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, toplantı ve iftar programlarına katılmak üzere Ordu'ya geldi. Kurtulmuş, AK Parti Ordu İl Binasında ilçe belediye başkanları ile bir toplantı yaptı. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Körfez ülkeleri arasında yaşanan krize değindi.

Körfezde başta Suudi Arabistan ile bazı ülkeler ile Katar arasındaki krizin bölge ve ülke gündemini değiştirdiğini, bu krizin ortadan kaldırılması için devlet olarak bütün çabalarıyla gayret gösterdiklerini belirten Numan Kurtulmuş, krizin Ramazan Bayramına kadar çözülmesini ümit ettiklerini kaydetti.

Kurtulmuş, "Bu krizin ortaya çıkmasında diğer bölge krizlerinden bir farkı var. Bu kriz tamamıyla yapay bir krizdir. Yani herhangi bir altyapısı olan, herhangi bir siyasi, toplumsal geçmişi olan bir kriz değildir. Herhangi bir çatışmanın üzerine oturan bir kriz değildir. Maalesef yapay bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Ondan dolayı ümit ediyoruz ki çözümü de diğer krizlere göre daha kolay olur. En kısa bir süre içerisinde bu krizin ortadan kaldırılması için gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.



"2017 BÜYÜMESİ YÜZDE 5 OLACAK"

Türkiye ekonomisinin son çeyrekte yüzde 5.2 oranında büyüme göstermesinin büyük bir gelişme olduğunu da dile getiren Kurtulmuş, 2016 yılı ile kıyaslandığında 2017 yılında büyüme endeksinin yüksek olacağını savundu. Kurtulmuş, şöyle konuştu: "2016 yılında çektiklerimiz ortadadır. Maalesef Türkiye tarihinin, Anadolu topraklarının tarih boyunca gördüğü en büyük ihanetiyle karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz darbe teşebbüsü, arkasından Türkiye'ye karşı bazı ekonomik manipülasyonlar. Bütün bunlara rağmen 2016 yılında üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisi yüzde 1.5 daralmıştı. Ondan sonra son çeyrekte yüzde 3.5'lara kadar inmişti. Şimdi 2017 yılında ilk çeyrekte yüzde 5.2'lik bir kalkınma ortaya konulmuş olması son derece önemlidir. Bunda Kredi Garanti Fonundan 180 milyar liralık bir harcamaya ulaşılmış olmasının da büyük etkisi var. Ayrıca Türkiye'de üretim ekonomisini destekleyen kararlar, yerel ekonomiyi teşvik eden uygulamalar bunda son derece etkilidirler. Ayrıca istihdamı teşvik eden uygulamalarının da son derece etkisi var. Ayrıca son zamanlarda yeni iş ilave imkanları oluşturulmuş olması bu ekonomik kalkınmaya ciddi şekilde destek oldular. Tahminlerimiz şunu gösteriyor ki, Türkiye'de 2017 yılında yüzde 5 civarında büyümeye erişilecektir. Bazı araştırma şirketleri yüzde 3 hatta daha aşağıda tahmin ettikleri Türkiye'nin 2017 büyüme performansını yüzde 4 revize etmişlerdi. Bu demektir ki bu iş daha ileriye doğru gidecektir. İnşallah Türkiye 2017 yılında yüzde 5'lik bir büyümeyi gerçekleştirecektir. Birçok olumsuz şatlara, bölgesel krizlere, bölgede Türkiye'yi tehdit eden gelişmelere rağmen vatandaşımızın milletimizin, devletimizin ortaya koymuş olduğu büyük bir performanstır. Önemli bir gelişmedir."

(Metin Akyürek/İHA)