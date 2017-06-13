'Körfez ülkeleri problemlerini diplomatik yolla çözmeli'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın körfez ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmak istediğini, bu ülkelerde meydana gelen problemlerin diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın körfez ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmak istediğini, bu ülkelerde meydana gelen problemlerin diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü Dmitri Peskov, Katar durumuna ilişkin yaptığı açıklamada Rusya'nın körfez ülkeleri ile dengeli ilişkiler kurmaktan yana olduğunu, bu ülkelerde barış ve istikrarın sağlanması için bütün sorunların siyasi ve politik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti. Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, terör örgütünü desteklediği gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmişti. Bu ülkelere daha sonra Doğu Libya, Yemen, Maldivler, Moritanya, Komorlar'da katıldı. Doğu Afrika ülkesi Cibuti Cumhuriyeti de Katar ile diplomatik ilişkilerin seviyesinin azaltacağını belirtirken, Senegal Cumhuriyeti ise Katar büyükelçisini ülkeden geri çekti. (Tatiyana Şuvalova /İHA)
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