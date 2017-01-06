06.01.2017 15:11 Kore gazisi kazada hayatını kaybetti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada Kore gazisi hayatını kaybetti. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada Kore gazisi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, çarşamba günü Tepecik Mahallesi'nde meydana gelen kazada bisikleti ile yolda seyreden 86 yaşındaki Kore Gazisi Abdulazim Acar'a, bir otomobil çarptı. Yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kore gazisi için düzenlendi. Acar, dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

